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Утро в Туле
26 марта: Миниатюрный завтрак для больших людей

26 марта: Миниатюрный завтрак для больших людей

Доброе утро!

 

Прогноз погоды на вторник:

 

К завтраку.

Автор канала на ютубе Miniature Space готовит миниатюрные блюда на миниатюрной кухне с крошечными инструментами.

У приготовления шоколадного тортика почти 40 миллионов просмотров:

А у блинчиков — почти 13 млн!

Ну и что-то посытнее: ловите спагетти карбонара и картошечку фри!

Короче, на этом канале можно залипнуть надолго) Перед просмотром убедитесь, что вы не голодны!!!

 

А сейчас еще один отличный пример в духе «ОчУмелых ручек».

В этом году оригинальному «Чужому» исполнилось 40 лет, и школьники из North Bergen (Нью Джерси, США) превратили его в театральную постановку. Подростки детально воссоздали декорации и интерьеры из фильма: ради этого они восемь месяцев делали реквизит из мусора и подручных предметов!

 

?Переходим к новостям. Сегодня все «наши»!

Ко Дню театра (отмечается 27 марта) уличные художники из Питера установили на крыше одного из жилых домов фигуру продавца шаров из «Трёх толстяков» — сказочной повести Юрия Олеши. Манекен настолько реалистичный, что аж жуть берет.

 

А в Екатеринбурге и того страшнее — там привидение появилось! О_о, Но не человека, а здания. В честь годовщины со дня, когда снесли недостроенную телебашню, неофициальный символ города, местное издание E1.ru и руферы, пытавшиеся ее спасти, создали «призрак». Они установили прожекторы, лучи которых били в небо, недалеко от того места, где стояла вышка. Под фото привидения есть видео сноса башни — эпичненько!

 

И праздник для всех любителей IKEA и домашних животных: в России в продажу поступили товары для кошек и собак от испанского дизайнера Инмы Бермундес и ветеринара Барбары Шафер! В начале апреля уже во всех точках сети и онлайн можно будет купить миски для еды, подушки для сна, когтеточки и домики. В июне коллекцию пополнят еще больше домиков, а также кроватки, сумки-переноски, лотки, поводки и ошейники. Все товары и аксессуары разработаны с учетом потребностей животных. Очень мило, лаконично и вообще в стиле IKEA.

 

Милейшая музыкальная пауза!

12 апреля у The Chemical Brothers выйдет новый альбом «No Geography». За месяц до релиза группа выпустила клип на песню «We?ve Got to Try». В видео добрая молодая девушка подбирает на улице бездомную собачку и вместе с командой ученых готовит ее к полету в космос.

 

Добавим этому утру искусства и красоты.

В этом видео представлено 23 удивительных примера стрит-арта со всего мира.

 

В галерее - проект «2080-е. Прошлое в будущем» колумбийского художника Fulaleo (настоящее имя — Фалвио Обрегон). Героями его работ стали звёзды первой величины — Селена ГомесThe WeekndБейонсеDua LipaРианна и другие. Иллюстратор представил современных селебрити в стиле 80-х годов прошлого века. Кстати, не сочтите за рекламу, но все эти плакаты можно заказать на сайте Inprint.com. Для особо преданных фанатов, так сказать.

Галерея
Diplo X Skrillex, Фото: 1
Dua Lipa, Фото: 2
Бруно Марс, Фото: 3
Рианна, Фото: 4
The Weeknd, Фото: 5
Стив Аоки, Фото: 6
Джастин Бибер, Фото: 7
Cardi B, Фото: 8
Тейлор Свифт, Фото: 9
Бейонсе, Фото: 10
Камила Кабелло, Фото: 11
Селена Гомес, Фото: 12
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:06 +3
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