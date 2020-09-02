2 сентября: драка кенгуру и странная шотландская Википедия

Доброе утро! Начинаем новый рабочий день с порции хороших новостей. Поехали!

Тепло и ясно. Сегодня синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, а столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

На юго-восточном побережье Австралии внезапно выпал снег, много снега. Но это не главное. Главное, что теперь у нас есть видео с кенгуру, боксирующими во время снегопада. Стычка произошла на ферме жительницы штата Новый Южный Уэльс Уэнди Линдси. Она-то и сняла животных на видео.

«Мы часто видим дерущихся кенгуру, но чтобы это происходило во время снегопада… Это было довольно удивительно», — вспоминает Линдси. Кто из кенгуру в итоге победил в поединке, к сожалению, не уточняется.

Новейшая звезда техно из Уэльса на втором альбоме еще больше входит во вкус, позволяя своей внутренней песне звучать все громче. Среди прочего Келли переосмысляет один из хитов Radiohead, записывается с сооснователем The Velvet Underground Джоном Кейлом, а главное — по совету Four Tet — чаще поет. Сегодня слушаем Келли Ли Оуэнс «On».

Десятки тысяч статей в шотландской версии «Википедии» написаны и отредактированы одним и тем же человеком — американским подростком, который почти не знает шотландского. На это обратил внимание пользователь реддита под никнеймом Ultach. Он опубликовал статью с рассказом о состоянии шотландской «Википедии» в посвященном Шотландии подфоруме.

Как пишет Ultach, автор и редактор этих статей берет материалы из английской «Википедии» и просто заменяет отдельные слова на шотландские. Причем с ошибками! Иногда редактор и вовсе выдумывает собственные слова, которых в шотландском не существует. Шотландская грамматика, по наблюдениям Ultach, вообще не используется.

Часто целые абзацы текста из английской версии статьи на «Википедии» копируются без каких-либо изменений. Ultach предположил, что автор заглядывает в онлайн-словарь, ищет там замену английским словам и копирует оттуда первый попавшийся результат, не всегда подходящий.

При этом редактор оказался на редкость продуктивным — в среднем он исправлял или создавал около девяти статей в день. А на странице своего профиля в «Википедии» он утверждал, что «только учится» — и что его хвалят некие «носители языка».

Один из комментаторов под постом Ultach, занимающийся шотландским, связался с автором этих материалов и предложил подучить его. Автор с радостью согласился. А пока он будет работать над своим шотландским, другие носители языка постараются исправить уже существующие статьи в шотландской «Википедии».

Мы нередко показываем вам подборки надписей и вывесок, создатели которых, прямо скажем, облажались. Потому что мало того, что с первого раза их так просто не прочитаешь, да и получается очень комично. Так что смотрите на подборку новых шедевральных провалов среди вывесок, и будьте аккуратны, если захотите оригинально оформить какую-нибудь надпись.

Хорошего дня и отличного настроения!