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Утро в Туле
16 августа: Без пятнадцати осень

16 августа: Без пятнадцати осень

Всем привет!

Эх, сейчас бы на море!.. Но среда, и пора на работу.

 

Начнем день с видео "из мира животных". Они всегда очень умиротворяющие.

Жители Швеции сняли на видео редкого белого лося. Специалисты уверяют: такой окрас не имеет ничего общего с альбинизмом. Просто лось белый, и все!

Белые лоси — большая редкость. Они живут только в лесах Вермланда, на границе между Швецией и Норвегией; их не более 100 особей.

 

А теперь время рекордов.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сделал самое большое пожертвование c начала 21 века — 4,6 миллиарда долларов. Выделенная сумма составляет 38% от доли предпринимателя в основанной им корпорации и 5% от его состояния. 

Название компании, получившей средства, неизвестно. Но предполагается, что это фонд Bill & Melinda Gates Foundation, который управляет благотворительной деятельностью предпринимателя и его жены Мелинды. Фонд ежегодно спонсирует исследования, посвященные вопросам всемирного здравоохранения, а также программу по совершенствованию системы образования в США.

Хороший рекорд, нужный!

 

Новости!

Институт Pantone выпустил цвет в память о певце Принсе, умершем 21 апреля 2016 года. Оттенок получил название Love Symbol #2. Он повторяет цвет рояля Yamaha, на котором играл музыкант. Вот такой:

 

Преступление века просто. В Германии преступники угнали автомобильный прицеп с 20 тоннами сладостей, в том числе «Киндер-сюрпризов» и шоколадной пасты «Нутелла». Ущерб оценивается в €50–70 тыс. Псс, полиция! Есть одна догадка... У воров должны быть слипнувшиеся попы!

 

Известные на весь мир лондонские башенные часы «Биг-Бен» впервые за 157 лет будут отключены. На четыре года. Причина - масштабные реставрационные работы часов (если колокол, который, собстенно, и носит название «Биг-Бен», не отключить, рабочие рискуют потерять слух). Последний раз колокол прозвучит в полдень 21 августа — и умолкнет до 2021 года. В ходе ремонта планируется тщательно перебрать механизм часов и отреставрировать все четыре циферблата. Один из них останется в рабочем состоянии — его временно подключат к электромотору, так что жители и гости Лондона смогут хотя бы видеть время. 

 

Музыкально-танцевальная пауза!

13 августа в США в рамках World Hip Hop Dance Championship прошли танцевальные соревнования среди молодых команд. Победу одержали россияне - красноярская команда BLAST, которая не оставила шансов никому из соперников. В финале BLAST обошли Queen BZ из Канады и Next Jr. из Японии. Предлагаем взглянуть на выступление наших ребят:

 

Из нашей непостоянной, но любимой рубрики ОчУмелые ручки.

IKEA выпустила шуточную инструкцию по превращению своих ковриков (овечьих "ЛУДДЕ") в накидки ночного дозора из «Игры престолов». Тем самым компания подыграла поклонникам «Игры престолов», узнавшим, что коврики из IKEA действительно используют для создания костюмов в сериале.

Для создания костюма как у Джона Сноу понадобится только сама "шкурка" и ножницы!

Сохраните к Хэллоуину, будете самыми крутыми!

Кстати, оффтоп. Знаете, что оригинальных "Очумелых ручек", из "Пока все дома", похоже, больше не будет? Говорят, Первый канал закрывает это шоу...

 

Чтобы чем-то занять себя во время авиаперелётов, нью-йоркский художник Стивен Палладино рисует на иллюминаторах различных персонажей.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:19 +7
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15 августа: Туфли-убийцы и эффект домино с огоньком
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