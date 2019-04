9 апреля: Суровый паровозик и ослик, которому очень повезло

Доброе утро!

Судя по прогнозу синоптиков, сегодня нас ждет фантастический денек! Наслаждаемся каждой секундой:

Эффектная залипалочка для этого прекрасного дня.

Автор этого видео использовал более 50.000 спичек, чтобы собрать работающую пушку. И потом применить к ней «эффект домино»:

А если пушка вас не впечатлила, посмотреть вот этот ролик, рассказывающий о ТОП-20 самых залайканных фотографий в Instagram. Просто чтобы быть в курсе, что нравится массам.

Мини-спойлер: приготовьтесь — там очень много Криштиану Роналду!

Хорошие новости!

12-летняя девочка из села Барабановского Свердловской области взяла с собой кота и автостопом добралась до Челябинска. Ребенок спасал питомца от наказания. «Родители девочки физически наказывали кота за то, что он гадил дома, и планировали от него избавиться. Юная зоозащитница оставила родителям записку, прежде чем уехать», — пишут СМИ со ссылкой на слова местных жителей. Девочка добралась до Челябинска на четырех попутках, затем позвонила местным родственникам и сообщила о своем внезапном приезде. Надеемся, кота все-таки не выгонят из дома после такой трогательной истории…

Эрмитаж запустил собственный образовательный проект «Эрмитажная академия» с бесплатными курсами об искусстве и истории. На сайте проекта для всех желающих доступны более 100 различных текстов и видеоматериалов. В музее обещают пополнять эту коллекцию каждый месяц. Искать можно как по категориям, так и по отдельным образовательным материалам с помощью специальной панели с большим количеством настроек. Пока материалы сгруппированы в десять категорий: «Жилые покои главной императорской резиденции», «Искусство Италии», «Искусство стеклоделия», «Искусство Фландрии», «История Эрмитажа, его зданий и коллекций», «При дворе российских императоров», «Российская Императорская гвардия», «Скифский мир», «Стиль ампир» и «Удивительные механизмы».

Компания Paramount Television выкупила права на экранизацию продолжения «Секса в большом городе»! Речь о пока еще неизданном романе Кэндес Бушнелл «Is There Still Sex in the City» («Есть ли еще секс в городе?»). Бушнелл напишет сценарий к пилотной серии и выступит в качестве исполнительного продюсера сериала. Сюжет новой книги, которая поступит в продажу только 6 августа, а также сериала, расскажет о жизни в Нью-Йорке женщин немного за 50. В нем будут любовь, поиски решения проблем с детьми, бывшими и нынешними мужьями и попытки смириться с безвозвратно утерянной молодостью. Пока непонятно, будут ли задействованы те же героини, что и в полюбившемся сериале. Ждем-ждем подробностей!

Правильная музыкальная пауза.

Слышали про омский детский паровозик, который катается по парку под музыку Rammstein? Если нет, то вы ооочень много упустили. Срочно восполняем пробелы:

Владелец аттракциона объяснил, что водитель слушает такую музыку «для души» только по утрам, когда аттракцион еще не работает. В репертуаре, помимо Rammstein, также AC/DC и Dschinghis Khan. Но если в вагончиках едут дети, он всегда ставит добрые песни.

Для киноманов:

Новый тизер «Мстителей: Финал», где оставшиеся мстители первый раз встречаются с Капитаном Марвел. Интересно, до премьеры нам весь фильм кусочками покажут или как…)

Напомним, в России показ финала «Мстителей» стартует с 29 апреля.

В галерее — неистовая милота.

Старшеклассница Пэйтон Данкворт из города Баллинджер, штат Техас, случайно оказалась в роли «приемной мамы» крошечного маленького ослика по имени Джек. Родная мама малыша почему-то отказалась выкармливать детеныша. На конюшне, где жил ослик, с ним возиться было некому. И он бы просто погиб, если бы за дело не взялась Пейтон! И теперь он живет у нее дома (дом частный, не переживайте).

Как оказалось, ослик по характеру дружелюбный и очень игривый. Он весело носится по дому вместе с собаками, и, кажется, они принимают его за своего. Сейчас Джек еще спит с Пейтон, поскольку еще очень мал. Каждые два часа она кормит его смесью из бутылки и провожает в туалет. Если вдруг с ними вместе не будет спать хотя бы одна из собак, Джек не уляжется и будет плакать всю ночь.

Смотрите, как они живут. Ослик счастливчик!