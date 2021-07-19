19 июля: VR-путешествие по вселенной Гарри Поттера и сушилка для домашних животных

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Зной уйдет. Сегодня в Туле пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до +29 градусов.

В июне в Нью-Йорке открылся крупнейший в мире магазин (трехэтажный!) по вселенной «Гарри Поттера». Теперь в нем заработал и аттракцион виртуальной реальности, позволяющий почувствовать себя учеником Хогвартса.

Первый аттракцион — «Хаос в Хогвартсе» — перемещает игрока на платформу 9 ¾, где тот знакомится с Добби. Эльф проводит гостя в Хогвартс, а по пути и в стенах волшебной школы их будут ждать захватывающие приключения и задания, для решения которых придется воспользоваться заклинаниями. The Hollywood Reporter отмечает, что игрок ощутит реалистичный грохот под ногами и даже словно побудет в свободном падении. Аттракцион имеет несколько альтернативных финалов в зависимости от действий посетителя.

В «Летающих волшебниках» гости получают удобные метлы, которые управляются наклоном. Игроки смогут полетать над территорией Хогвартса или исследовать поле для квиддича, но также рискуют врезаться в гремучую иву. В дальнейшем игрок будет летать над Лондоном вместе с Хагридом в попытке доставить в Хогвартс важную посылку и отделаться от преследований «Пожирателей смерти».

Каждая из VR-игр длится 30 минут, одновременно на площадке могут находиться до шести игроков. Помимо очков виртуальной реальности гостя оснастят трекерами для рук и ног, а также небольшим электронным рюкзаком. Цена билета на любую из игр составляет $34 (2,5 тысячи рублей).

Убедительная попытка выступить в жанре летнего хита. Клип вышел на латышскую версию песни. Сегодня слушаем BrainStorm «Карусели».

Разработчики Xiaomi придумали гаджет для животных с длинным названием Natural Wind Pet Smart Drying Box. Это удобная альтернатива фену. Выглядит устройство как небольшая коробка с вентилятором внутри. Туда помещается питомец и сидит, пока не высохнет после активной прогулки или похода в душ. Стоит сушилка относительно немного — 699 юаней (около 8 тысяч рублей).

По словам производителя, процесс сушки нейтрализует статическое электричество, восстанавливает шерсть и формирует слой защиты от влаги. Стандартный фен или то же самое полотенце на такие чудеса не способны. Зато когда питомец вылезет из коробки от Xiaomi, он будет ухоженным и будто бы даже причесанным.

Чтобы животное чувствовало себя комфортно и безопасно, сушилку изготовили из прозрачных материалов. Маленький страдалец сможет видеть всё, что происходит снаружи, — ему откроется потрясающий обзор на 180 градусов. А для тех, кто боится темноты, есть встроенное освещение. Дабы питомец не перегрелся, устройство автоматически отключается, как только температура внутри превышает 42 градуса. И это еще не всё. В сушилку встроен дезодорирующий модуль. Он очистит устройство от неприятных запахов, которые останутся внутри после работы. Вот только такой гаджет подойдет не всем. Внутрь поместятся собаки, которые весят меньше девяти килограммов, и кошки стандартных размеров.

Каждый день мы сталкиваемся с какими-то непредвиденными обстоятельствами и внезапными задачами. И если одни люди при этом впадают в ступор и панику, то другие тут же придумывают для любой проблемы элегантное решение. Кажется, эти находчивые изобретатели могут найти выход буквально из любой бытовой ситуации: они справляются с поломками, легко заменяют одни предметы совсем другими и вообще всему находят неочевидное применение. Что ж, давайте вдохновляться их смелым и необычным подходом.

Хорошего дня и находчивого настроения!