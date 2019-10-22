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Утро в Туле
22 октября: организм мужчины производит пенное

22 октября: организм мужчины производит пенное

Доброе утро! Нужно заставить себя проснуться.

 

За окном сегодня солнечно и немного прохладно. Одевайтесь теплее.

 

А теперь переходим к утренним новостям. Пользователей Reddit напугала оптическая иллюзия.

На снимке изображен призрак девушки, сидящей на кресле. На самом деле здесь нет никакой мистики – если присмотреться повнимательнее, можно увидеть что это всего лишь отражение в стекле.

 

Rammstein выпустил новый клип, снятый нейросетью. Получилось весьма своеобразно.

 

Американец страдает редкой болезнью, которой могли бы позавидовать многие мужчины. На протяжении 8 лет его организм самостоятельно вырабатывает пиво. Врачи поставили мужчине диагноз  - «сидром автоброжения». Болезнь развилась после того как мужчина поранил палец и чтобы избежать столбняка принимал антибиотики.

Мужчина обратил внимание на странные симптомы после того как его остановили полицейские, которые посчитали его пьяным, хотя тот не употребил ни капли спиртного.

 

В качестве музыкальной паузы послушаем как играют роботизированные музыкальные инструменты. Благодаря им совсем скоро живые выступления музыкантов можно слушать в записи, но ощущения будут как в реальности.

 

В галерее сегодня очередной Сетевой флешмоб. Здесь собраны несколько кадров с «лестницы Джокера». Фанаты приезжают в Бронкс и фотографируются на лестнице, где танцевал главный герой блокбастера - Джокер.

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Автор: Администрация Myslo
вчера, в 06:00 +2
21 октября: плащ-невидимка, нейросеть-экстрасенс и клип про отопительный сезон
21 октября: плащ-невидимка, нейросеть-экстрасенс и клип про отопительный сезон
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