22 октября: организм мужчины производит пенное

Доброе утро! Нужно заставить себя проснуться.

За окном сегодня солнечно и немного прохладно. Одевайтесь теплее.

А теперь переходим к утренним новостям. Пользователей Reddit напугала оптическая иллюзия.

На снимке изображен призрак девушки, сидящей на кресле. На самом деле здесь нет никакой мистики – если присмотреться повнимательнее, можно увидеть что это всего лишь отражение в стекле.

Rammstein выпустил новый клип, снятый нейросетью. Получилось весьма своеобразно.

Американец страдает редкой болезнью, которой могли бы позавидовать многие мужчины. На протяжении 8 лет его организм самостоятельно вырабатывает пиво. Врачи поставили мужчине диагноз - «сидром автоброжения». Болезнь развилась после того как мужчина поранил палец и чтобы избежать столбняка принимал антибиотики.

Мужчина обратил внимание на странные симптомы после того как его остановили полицейские, которые посчитали его пьяным, хотя тот не употребил ни капли спиртного.

В качестве музыкальной паузы послушаем как играют роботизированные музыкальные инструменты. Благодаря им совсем скоро живые выступления музыкантов можно слушать в записи, но ощущения будут как в реальности.

В галерее сегодня очередной Сетевой флешмоб. Здесь собраны несколько кадров с «лестницы Джокера». Фанаты приезжают в Бронкс и фотографируются на лестнице, где танцевал главный герой блокбастера - Джокер.