9 февраля: О любви, шоколаде и лишнем весе

Доброе утро! Планы на четверг - отдыхать перед пятницей:

Начнем с милоты. Никаких котят, щеночков и т.д.! Сегодня у нас голливудский актер Крис Хемсворт (исполнитель роли Тора в Марвеловских фильмах) в плаще Супермена убегает от своих деток, одетых как Человек-Паук и Капитан Америка. Вот он - супер-папа!

Этой фоткой поделилась жена актера Эльза Патаки. У нее в инстаграме еще уйма трогательных семейных фото, обязательно загляните на досуге.

Залипательное видео дня, которое особенно понравится перфекционистам.

Юный голландский изобретатель Виллем Пеннингс (Willem Pennings) собрал машинку, которая умеет делать только одно — сортировать цветные конфеты вроде M&M's или Skittles по цветам. Засыпаешь горстку разноцветных драже — и получаешь несколько аккуратных одноцветных кучек. Практическая ценность стремится к нолю, но сколько радости!

Новости!

В США открылась идеальная вакансия - дегустатора шоколада в компании Mondelez International! Среди требований к кандидатам указаны коммуникабельность и знание английского языка. Сотрудник должен будет давать честную и объективную оценку продуктам, сравнивать их, участвовать в дискуссиях и так далее. Среди шоколадной продукции этой компании: Milka, Lacta, Toblerone, Alpen Gold и так далее. Короче, работа мечты...

В китайском зоопарке очень сильно растолстели амурские тигры. Они похожи на домашних пожилых котов-кастратов - толстопузые и ленивые. Сотрудники зоопарка уверяют, что для тигров это нормально - набирать вес зимой, и что к весне лишние килограммы растают. Но зоозащитники все равно тревожатся. Впрочем, судя по фото, толстые тигры счастливы и совсем не комплексуют по поводу лишнего веса:

В Великобритании родился необычный щенок лабрадора - с зеленой шерстью! Как выяснилось, такой необычный окрас вызван высоким содержанием биливердина (зеленого пигмента желчи) в плаценте собаки. На здоровье щенка это никак не влияет, зеленый окрас исчезнет через несколько недель. Малышке дали кличку Фифи, в честь принцессы Фионы из мультика "Шрек".

Для мощного заряда позитива обязательно посмотрите вот этот рекламный фильм, снятый компанией Pedigree. Он о любви. А главные роли исполняют, конечно же, собаки. Это реклама, которую не хочется пропускать!

Два "Э" - экстрим + эстетика. Двое братьев из США Брендон и Тедди Уэллс спустились с водопада на байдарке, прикрепив на себя и на лодки зелёные и красные светодиодные фонари. Получился классный ролик:

На днях мы активно обсуждали "матерный" дом в Киреевске (почитать и посмотреть можно здесь). Как антипод этому жилищу в мире существует целая "расписная" польская деревушка Залипье. Цветочными узорами в деревне покрыты дома, колодцы, курятники, собачьи будки и все прочие поверхности. Смотрите, какая красота!!!