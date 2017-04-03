3 апреля: Суровые ярославские аттракционы и "голый" сочинский рекорд

Доброе утро! Или скажете, что утро понедельника добрым не бывает?..

Будем доказывать обратное.

Начнем с интересного видео из Ярославля. Там, судя по всему, открылись новые горизонты для парков аттракционов. Новый экстремальный способ развлечения придумали на стройке. Водитель погрузчика покатал своего друга (ну или недруга, доподлинно неизвестно) в "щупальцах". Уииии!

Милота дня. Британка Рейчел Гриллс поставила новый рекорд в номинации «наибольшее количество прыжков собаки и человека за одну минуту». 38-летняя Рейчел и ее восьмилетний джек-рассел-терьер Джессика проскакали на скакалке 59 раз! Справедливости ради, рекорд был установлен еще в декабре прошлого года (в видео какая-то ошибка в названии), но в книгу его вписали только пару дней назад:

Новости! Всякие разные, но все позитивные:

Компания Honda разработала эмодзи для автомобилистов. И представила свою идею 1 апреля - продумано до мелочей! Семь разных режимов гудков позволят водителям общаться друг с другом и с пешеходами. «Представляем сигнальные эмодзи, последнюю разработку лаборатории Honda Dream», — говорится в шуточном ролике компании. По мнению представителей лаборатории, эмодзи пригодятся водителям в разных ситуациях — от стояния в пробке до встречи детей у школы. Как думаете, годная идея?

Британский скульптор Дэвид Брэдли создал статую Бейонсе из сыра, вдохновившись ее фотографией. Этот снимок (который стал самым популярным за всю историю Instagram) не дает покоя не только ее фанатам, но и художникам. Напомним, с помощью него певица сообщила, что беременна двойней.

Стартап из Великобритании Gravity показал первую работающую модель костюма Железного Человека. Летательный аппарат, выполненный как экзоскелет, пока что позволяет парить над землёй несколько минут на высоте около полуметра. Изобретатель Ричард Браунинг назвал своё детище «Дедалом». Рабочая модель костюма представляет собой аппарат, состоящий из шести реактивных двигателей, прикрепляемых к рукам и ногам, и топливного бака, располагающегося на спине. В качестве топлива был выбран авиационный керосин благодаря тому, что у него меньше опасность взрыва. Управляя турбинами на руках, пилот задаёт вектор движения, а если он хочет увеличить скорость, то втягивает руки и выставляет грудь. Использование экзоскелета требует значительной физической подготовки, поскольку он пока весит 72 килограмма. Говорят, что в этом "костюме" можно разогнаться до 450 километров в час. Желающих попробовать пока не нашлось.

Музыкальная пауза. На прошлой неделе в Саратове прошла выставка инноваций, подготовленная школьниками. Помимо прочего, на встрече была представлена гитара из лопаты:

Петербургский дизайнер и видеоблогер Леонид Баланёв устроил своей бабушке поездку в Пятигорск и Кисловодск, где она была ровно 40 лет назад вместе со своим мужем. И снял об этом невероятно трогательное видео:

Закончим крутейшей галереей. 1 апреля в Сочи, на горнолыжном курорте "Роза Хутор", попытались установить новый рекорд Гиннесса. С горы в купальниках спустились 1200 лыжников и сноубордистов, котрые приехали специально ради этого события из 25 городов России. Засчитали рекорд или нет — окончательно станет известно через несколько месяцев, когда представители Книги рекордов Гиннесса проведут необходимые подсчёты.