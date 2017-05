26 мая: Настраиваемся провожать весну

Доброе утро! Наконец-то утро по-настоящему доброе, потому что пятничное. Ура! Бодрее, бодрее!

Представляете, на следующих выходных уже ЛЕТО! То есть в этот уик-энд мы просто обязаны проводить весну как следует. Среди вариантов: велопарад, футбол, День города в Новомосковске и еще куча всего интересного. Подробнее - в нашем обзоре выходных:

Судя по прогнозу погоды на уик-энд, прощаться с этой весной будем не только мы, но и она с нами тоже. Покажет все, что может) От вполне себе весенней погоды в субботу до практически колотуна (с дождем!) в воскресенье. Может, хоть с наступлением лета вся эта фигня наконец закончится?!

Для вдохновения и восполнения баланса красоты в жизни - старое, но от этого не менее прекрасное видео BBC. Гигантские молнии в вулканическом пепле

Прямо поражаешься, насколько же совершенен мир! Неужели такие картины можно наблюдать в реальности?!

Новости - всякие разные.

В предстоящему велопараду. Создан электровелосипед S1, который собирается в компактный рюкзак! Производитель подчеркивает, что это самый компактный и легкий велосипед в мире — его вес меньше 7 кг. Рама велосипеда изготовлена из углеродного волокна, она достаточно прочная, чтобы выдержать груз весом до 100 кг. Электровелосипед снабжен 36-вольтовым аккумулятором от Samsung, который установлен внутри сиденья. Батарея заряжается полностью всего за 2,5 часа. Двигатель S1 мощностью 240 Вт разгоняет велосипед до 20 км / ч. Для электровелосипеда доступно мобильное приложение, которое позволит владельцу настраивать скорость, отслеживать заряд батареи, а также блокировать ТС при необходимости. Чтобы упаковать велосипед в сумку, достаточно сложить его за 5 шагов. В развернутом состоянии параметры S1 составляют 94 х 87 х 40 см, а уменьшить его можно до 19 х 29 х 49 см.

Американец подарил своей девушке букет из... капусты! Не такой, к какой мы привыкли, конечно. А из разновидности капусты кале. Решил, что это такие необычные цветы, потому что капустка лохматенькая и симпатичного фиолетового цвета. Когда все прояснилось, парень очень смутился. Но зря - фруктово-овощные букеты очень даже в моде! И, между прочим, букет очень понравился маме его подруги. Бинго!

My boyfriend brought me this thinking it was a flower but it's lettuce ???????????????? pic.twitter.com/jLu7GKxWN9