26 мая: Настраиваемся провожать весну

Доброе утро! Наконец-то утро по-настоящему доброе, потому что пятничное. Ура! Бодрее, бодрее!

Представляете, на следующих выходных уже ЛЕТО! То есть в этот уик-энд мы просто обязаны проводить весну как следует. Среди вариантов: велопарад, футбол, День города в Новомосковске и еще куча всего интересного. Подробнее - в нашем обзоре выходных:

Судя по прогнозу погоды на уик-энд, прощаться с этой весной будем не только мы, но и она с нами тоже. Покажет все, что может) От вполне себе весенней погоды в субботу до практически колотуна (с дождем!) в воскресенье. Может, хоть с наступлением лета вся эта фигня наконец закончится?!

Для вдохновения и восполнения баланса красоты в жизни - старое, но от этого не менее прекрасное видео BBC. Гигантские молнии в вулканическом пепле

Прямо поражаешься, насколько же совершенен мир! Неужели такие картины можно наблюдать в реальности?!

Новости - всякие разные.

В предстоящему велопараду. Создан электровелосипед S1, который собирается в компактный рюкзак! Производитель подчеркивает, что это самый компактный и легкий велосипед в мире — его вес меньше 7 кг. Рама велосипеда изготовлена из углеродного волокна, она достаточно прочная, чтобы выдержать груз весом до 100 кг. Электровелосипед снабжен 36-вольтовым аккумулятором от Samsung, который установлен внутри сиденья. Батарея заряжается полностью всего за 2,5 часа. Двигатель S1 мощностью 240 Вт разгоняет велосипед до 20 км / ч. Для электровелосипеда доступно мобильное приложение, которое позволит владельцу настраивать скорость, отслеживать заряд батареи, а также блокировать ТС при необходимости. Чтобы упаковать велосипед в сумку, достаточно сложить его за 5 шагов. В развернутом состоянии параметры S1 составляют 94 х 87 х 40 см, а уменьшить его можно до 19 х 29 х 49 см.

Американец подарил своей девушке букет из... капусты! Не такой, к какой мы привыкли, конечно. А из разновидности капусты кале. Решил, что это такие необычные цветы, потому что капустка лохматенькая и симпатичного фиолетового цвета. Когда все прояснилось, парень очень смутился. Но зря - фруктово-овощные букеты очень даже в моде! И, между прочим, букет очень понравился маме его подруги. Бинго!

My boyfriend brought me this thinking it was a flower but it's lettuce ???????????????? pic.twitter.com/jLu7GKxWN9 — jay ?? (@JayJailyn) 22 мая 2017 г.

Миниатюрный принтер Prynt Pocket делает нас немного ближе к миру саги о Гарри Поттере: теперь напечатанные на бумаге фотографии можно заставить двигаться — правда, пока только на экране смартфона. Деньги на проект миниатюрного принтера собрали на Kickstarter: теперь вторая, вдвое меньше первой, версия появилась в продаже: купить Prynt Pocket можно за 149,99 долларов. Вы делаете фотографию или снимаете короткое видео на смартфон, подключаете смартфон к принтеру, и получаете фотографию размером с ладонь. Когда вы выбираете кадр из видео, который пойдёт на печать, приложение Prynt app автоматически загружает всё видео в облако. После этого вы или любой другой человек, на телефоне которого установлено приложение, может посмотреть видео, наведя камеру смартфона на бумажную фотографию. Выглядит это так, как будто объекты на фото оживают и движутся — если смотреть на снимок через смартфон. Когда кто-нибудь из ваших друзей использует приложение, чтобы посмотреть на ваше «анимированное» фото, вам приходит уведомление.

Очень пятничный рейтинг - порадовать мужчин.

Журнал Maxim назвал самой сексуальной девушкой года модель Хейли Болдуин. Именно она и украсила обложку нового номера журнала.

Хейли – дочь актера Стивена Болдуина, племянница Алека Болдуина и экс-возлюбленная Джастина Бибера. Девушка работает моделью, но на подиуме ее видят гораздо реже, чем на светских мероприятиях. За ее перемещениями по миру следят более 10 миллионов подписчиков в Instagram.

Она обогнала в списке сестер Джиджи и Беллу Хадид, певицу Кэти Перри, актрис Зои Кравиц и Марго Робби.

Вот одна из ее роскошных фотосессий:

Для самообразования. Недавно в сети появились панорамные фото Терракотовой армии 360°. Можно вращать, приближать и с разных сторон каждого солдата разглядывать:

«Терракотовой армией» называют захоронения по меньшей мере 8099 полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея императора Цинь Шихуанди в Сиане. Если никогда не слышали об этом, можно сказать, еще одном чуде света, то обязательно почитайте. И сходите в виртуальный музей. Интересная история.

Сегодняшняя галерея - волшебная красота морских волн в объективе Уоррена Килана. Снова мечты о море, уж простите) Хороших вам выходных!