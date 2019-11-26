26 ноября: «бесплатный банк», коровы в очках VR и дорожное движение будущего

Доброе утро! А у вас есть кумиры в Сети? Сейчас все любят блогеров, потому что они остроумные, раскованные, смелые и смешные.

Только вот никто не задумывается, как порой это выглядит со стороны.

А вот погода сегодня не самая радостная. Одевайтесь теплее, сегодня ожидается мороз до -13.

А вот так Москва решит проблему с пробками через несколько десятков лет.

Sobyanin’s modernisation of Moscow has been truly spectacular pic.twitter.com/vgkC2OL5iz — Jonny Tickle (@jonnytickle) November 25, 2019

По крайней мере, так считает моушн-дизайнер Денис Унишков. Он создал графику, в которой решил пофантазировать, как будет выглядеть инфраструктура будущего. И без Киану Ривза за рулем не обошлось.

Подмосковные фермеры одели на своих коров очки виртуальной реальности. В очках коровы видят имитированный летний луг, что позволяет им расслабиться.

Первые тесты показали, что у коров уже улучшился эмоциональный настрой, а вот как это поможет увеличить удои, еще предстоит выяснить.

Вернемся к блогерам. Звезда Youtube MrBeast устроил своим подписчикам аттракцион невиданной щедрости, раздавая любую сумму денег безвозмездно. Для этого он даже открыл «бесплатный банк» - арендовал помещение и в качестве сотрудников нанял своих друзей. Благодаря «бесплатному банку» многим удалось осуществить свои мечты, например купить машину, слетать на Гавайи и оплатить медицинские счета.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип «СБПЧ» с участием Александра Гудкова.

В галерее сегодня классика жанра – милейшие коты.