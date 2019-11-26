блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
26 ноября: «бесплатный банк», коровы в очках VR и дорожное движение будущего

26 ноября: «бесплатный банк», коровы в очках VR и дорожное движение будущего

Доброе утро! А у вас есть кумиры в Сети? Сейчас все любят блогеров, потому что они остроумные, раскованные, смелые и смешные.

Только вот никто не задумывается, как порой это выглядит со стороны.

 

 

А вот погода сегодня не самая радостная. Одевайтесь теплее, сегодня ожидается мороз до -13.

 

 

 

А вот так Москва решит проблему с пробками через несколько десятков лет.

 

По крайней мере, так считает моушн-дизайнер Денис Унишков. Он создал графику, в которой решил пофантазировать, как будет выглядеть инфраструктура будущего. И без Киану Ривза за рулем не обошлось.

 

Подмосковные фермеры одели на своих коров очки виртуальной реальности.  В очках коровы видят имитированный летний луг, что позволяет им расслабиться.

Первые тесты показали, что у коров уже улучшился эмоциональный настрой, а вот как это поможет увеличить удои, еще предстоит выяснить.

 

Вернемся к блогерам. Звезда Youtube MrBeast устроил своим подписчикам аттракцион невиданной щедрости, раздавая любую сумму денег безвозмездно. Для этого он даже открыл «бесплатный банк»  - арендовал помещение и в качестве сотрудников нанял своих друзей. Благодаря «бесплатному банку» многим удалось осуществить свои мечты, например купить машину, слетать на Гавайи и оплатить медицинские счета.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип «СБПЧ» с участием Александра Гудкова.

 

В галерее сегодня классика жанра – милейшие коты.

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 06:00 +3
25 ноября: Тилль и Лобода в одном клипе, бабушка-бодибилдер и машина будущего
25 ноября: Тилль и Лобода в одном клипе, бабушка-бодибилдер и машина будущего
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.