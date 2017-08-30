30 августа: Вдохновение в воздухе

Доброе утро!

Милота дня. Пухлый котик по имени Мару очень упорно и даже где-то грациозно пытается влезть а аквариум, который - кхм - слегка узковат:

У - упорство!)

Ищете вдохновение? Анастасия Баранник, вице-чемпионка России по парашютному фристайлу, находит его в воздухе. Смотрите восхитительный клип от Greenpeace с Анастасией в главной роли:

Новости!

Изобретатель из Уэльса Джон Динглей придумал пляжные электросани (зачем - даже не спрашивайте, от скуки, наверное). На создание такого необычного устройства его, помимо прочего, вдохновили антигравитационный аппарат (Landspeeder) из «Звёздных войн» и кайт-багги. Динглей отмечает, что передним колесом он будет управлять ногами (так же, как в кайт-багги). Задние колёса находятся близко друг к другу, так как устройство в основном будет двигаться по прямой. Динглей говорит, что будет лежать — это снизит до минимума сопротивление ветра. При этом двигатель, батареи и др. будут установлены максимально низко под головой и плечами, что позволяет (благодаря низкому центру масс) добиться большей устойчивости, отмечает Динглей. Он добавляет, что дорожный просвет будет минимальным, колёса не будут тонуть в песке. По словам разработчика, в санях используется 500-ваттный двигатель от машины для гольфа. Тесты уникальных электросаней - в видео, а подробнее об изобретении можно почитать на сайте проекта.

Ford Motor Co и Domino's Pizza (компания, которая любит тестировать необычные способы доставки) объявили о начале тестирования доставки пиццы на самоуправляемых автомобилях с сентября 2017 года. Услуга появится в городе Энн-Арбор в американском штате Мичиган. Для доставки используют Ford Fusion Hybrid, оснащённый системой автоматического управления. При этом машины не будут ездить сами: за руль каждой из них сядет инженер-испытатель. По прибытию клиент получит уведомление по SMS, после чего должен будет выйти к машине. Пиццу можно будет забрать из специального подогреваемого отделения автомобиля, набрав уникальный код, полученный при оформлении заказа.

Пограничная служба США нашла в машине, которая въезжала из Мексики, детеныша бенгальского тигра. 18-летний американец Луи Эудоро Валенсия рассказал, что он купил тигренка в приграничном городе Тихуана за 300 долларов. Ему предъявлено обвинение в контрабанде. С тигренком все в порядке: малыша передали в зоопарк Сан-Диего. Смотрите, какой чудесный котенок:

Музыкальная пауза!

Новый клип американской певицы Тейлор Свифт побил рекорд по просмотрам за сутки. Ролик, опубликованный 27 августа, за первые 24 часа посмотрели 28 000 000 человек. Добавим еще пару сотен?)

И добавим этому пасмурному утру еще немного музыки.

На церемонии наград MTV Video Music Awards репер Кендрик Ламар получил приз за лучший клип года на песню «HUMBLE.». Также Ламар получил премии за лучшее хип-хоп видео, за лучшую художественную работу, за лучшую режиссуру и за лучшие визуальные эффекты. Еле рук хватило на все награды. Посмотрим, чем же он так отличился:

В галерее - красота. И еще одно "вдохновение в воздухе" ;) Инсталляции из сетки и подсветки от скульптора Джанет Эчельман: