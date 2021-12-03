3 декабря: уродливые рождественские свитера в стиле «Сапера» и дореволюционные доставщики еды

Доброе утро! А вот и пятница. Запасаемся позитивом перед выходными и читаем только хорошие новости. Поехали!

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О погоде на выходных. Сегодня в Туле дождь со снегом, а воздух прогреется до +4 градусов. Такая же погода будет и на предстоящем уик-энде, правда столбики термометров опустятся до -1 градуса.

Компания Microsoft выпустила рождественский уродливый свитер, посвященной игре «Сапёр» (Minesweeper). Его можно купить в Xbox Gear Shop. В 2020 году уродливый свитер Microsoft был сделан в стиле классического MS Paint.

Свитер «Сапёр» стоит $74,99 в онлайн-магазине Xbox Gear Shop — на $5 дороже, чем прошлогодний свитер от Microsoft. В 2020 году свитера раскупили за 24 часа, и компания выпустила дополнительный тираж в конце декабря. Тогда Microsoft пожертвовала часть выручки в поддержку некоммерческой организации Girls Who Code.

Сегодня слушаем Cruel Tie - «Homemade Lemonade».

С 2018 года в центре Рыбинска Ярославской области все наружные баннеры должны быть сделаны в дореволюционном стиле. В конце ноября «ВкусВилл» открыл «Магазинъ продуктовъ для здорового питания», чтобы вписаться в облик исторической части города. Delivery Club в поддержку запустил «ретро-доставку», рассказали в компании.

В сервисе решили, что «блюда из рестораций, фрукты, зелень, овощи и “дичь” из магазинов» должны доставлять ретро-курьеры. Вместо обычной формы сотруднику выдали шинель, фуражку и перчатки. Зелёный рюкзак заменили на короб с кожаными ремешками и логотипом в дореволюционном стиле.

«Современная форма курьеров гораздо удобнее исторической, поэтому носить шинель ежедневно курьеры вряд ли будут. Но мы горячо поддерживаем инициативу администрации Рыбинска, поэтому необычные курьеры на улицах города периодически обязательно будут появляться», — рассказали в Delivery Club.

Напомним, идею сделать в Рыбинске вывески магазинов в старинном стиле в 2018 году предложил основатель мультимедийной усадьбы «Этно-Кузня» Митя Кузнецов. Его поддержали власти города: они обязали бизнес обновить вывески и выделили для компенсации их изготовления субсидии предпринимателям.

При изготовлении баннеров используют стилизованное дореволюционное написание слов, определённые шрифты, цвета и декоративные элементы конструкции. Это делают, чтобы не нарушать архитектурно-художественный облик города.

Коты — удивительные существа, с которыми сложно соревноваться в очаровательности. И это касается не только породистых домашних питомцев, которые окружены заботой хозяев, но и уличных бродяг. Уличные коты обладают особой харизматичностью, они настоящие хулиганы. Вы только посмотрите на работы японского фотографа Масаюки Оки, который снимает котов так, что никто не останется равнодушным!

Хорошего дня и экстравагантного настроения!