18 января: Мистер Горбун и робот-волынщик

Всем привет! Утренний кофеек идет на пользу?



Иллюстрация Emmeke Eijsbouts

Смотрите, как надо пережить рабочую среду. Мед-лен-но и с дос-то-инст-вом, не со-вер-ша-я лиш-них дви-же-ний....

Этого мега-аллигатора засняли на днях на туристической тропе во Флориде. По оценке специалистов, длина рептилии составляет до 4,5 метров, а его вес может достигать 350 килограммов. Местные жители уже окрестили животное «мистер Горбун».

Кто поможет нам отвлечься от рутинной работы и переключить внимание на милоту? Конечно, Московский зоопарк! Там запустили онлайн-трансляции из вольеров пеликанов, страусов, сурикатов, обезьян, околоводных птиц и жирафа, а также голубоглазой бенгальской тигрицы. Говорят, будут и еще - был бы спрос. Смотреть можно на сайте зоопарка. Сейчас, понятное дело, все спят. Заходите в обед)

Всякие новости!

Кембриджский университет ищет лего-профессора. Будущий профессор будет работать в Центре изучения игр в области образования, развития и преподавания, который был создан фондом «Лего» на базе педагогического факультета университета. Организация изучает значение игр в образовании, а также влияние игрового подхода на развитие самоконтроля, командной работы и мышления у детей. Соискателю обещают «конкурентоспособную» зарплату, а также все льготы, которые получают профессора Кембриджа. Классная работа, на переменках можно строить всякие космические корабли из лего...

Японские дизайнеры совместили два традиционных японских искусства: оригами и изготовление суши онигири. В результате получились суши-оригами или оринигири. Они представляют собой композиции из риса и листов водорослей нори, свернутых причудливым образом. В комплекте есть инструкция, которая позволит сделать нечто интересненькое из своего ланча!)

А московские старшеклассники Иван Сурвилло и Иван Ветошкин провели в Петербурге поэтический Метромарафон - 11 часов читали Мандельштама в петербургской подземке. А мы говорим - "мельчают школьники"... Ничего подобного:

Музыкальная пауза! Инженер с ником Instructables' XenonJohn собрал из протезов и микросхем робота, который играет любую мелодию на волынке с помощью своих пластиковых пальцев. Слушаем!

Запомните этот пост, если у вас конфликт с соседями. Включаете робота и уходите по делам. Хе-хе.

Рекорд! В начале января ютуб-канал JoyBlend удвоил свое предыдущее достижение, одновременно воспламенив 200 000 бенгальских огней. В итоге получается просто всполох пламени и много дыма.

Надо признать, что JoyBlend не до конца выполнил собственные условия. Вместо того, чтобы поджигать уже готовые огоньки, он воспользовался эквивалентным количеством порошковой горючей смеси, общая масса которой составила 100 кг. Впрочем, это лишь пошло на пользу зрелищности

Болгарский проект Mixed Motion Project представил ролик под названием 2D RUN, снятый с беспилотника и стилизованный под двухмерную игру. Паркур вроде бы уже и старая тема, а в этот раз выглядит по-новому стильно. Так и хочется в процессе подключиться и начать управлять человечком с помощью клавиатуры (пробел! пробел! пробел!!!):

В галерее - творчество Ханну Хухтамо из Финляндии. Художник создает фантастические картины в темноте, используя только источники света и длительную выдержку фотосъемки. Так поиграть со светом может любой - мы даже как-то раз публиковали инструкцию. Но чтобы создавать шедевры, потребуются воображение и длительные тренировки: