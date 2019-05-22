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Утро в Туле
22 мая: грань рассвета и заката, забавная кража и древний город

22 мая: грань рассвета и заката, забавная кража и древний город

Доброе утро! За окном хорошая погода, на дворе среда – чудесный денёк!

 

По прогнозу все прекрасно, только к вечеру ожидается небольшой дождик, так что, отправляясь по делам, не забудьте зонтик.

 

В сети появился видеоролик, в котором чайка пытается украсть хлеб прямо с прилавка магазина. Местом действия стал один из супермаркетов на Севере Англии. Один из посетителей снял, как птица стащила с нижней полки пакет с хлебом и уверенно направилась с ним к выходу. Но в дело вмешался бдительный продавец, и чайке пришлось отправиться на поиски другого обеда.

 

И к новостям.

Новость из мира археологии. В Египте обнаружили гигантскую древнюю крепость,  толщина стен которой достигает 11 метров. По мнению археологов, крепость была построена более 2500 лет назад.  С Южной стороны расположена длинная стена, а с запада видны руины домов. Также археологи обнаружили камеры, которые были заполнены песком и разбитой глиняной посудой. По всей видимости, это были канализационные стоки.

 

И немного космической красоты.

Астронавту из NASA удалось запечатлеть момент, когда ночь сменяет день на Земле. На фотографии, сделанной  с Международной космической станции, ее положение совпадает с линией  раздела дня / ночи на Земле. 

 

Музыкальная пауза для тех, кто пропустил песенный конкурс «Евровидение». На видео выступление Мадонны в необычном образе.

 

В галерее сегодня иллюстрации фанатов к сериалу «Игры престолов». Их автор, японский художник Майк Робель, изобразил персонажей в стиле 80-х и 90-х. Получилось необычно.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +2
21 мая: космические фото в телефоне и почта без спама
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