16 июня: современный Хатико (со счастливым концом) и проповеди в аргентинском баре
Доброе утро! Заряжаемся позитивом вместе с хорошими новостями. Поехали!
Огромный плюс – дождя сегодня не будет! Сегодня синоптики обещают днем облачность с прояснениями, и температуру воздуха до +28 градусов. Самое время достать любимые шорты и отправляться на прогулку.
Истории о том, как собаки ждут своих хозяев, часто встречаются в интернете и СМИ. Как правило, они печальные: верные питомцы надеются дождаться погибшего владельца и отказываются уходить с того места, где они расстались.
Но сегодняшняя история не из таких — она с хеппи-эндом.
В провинции Хэнань обратили внимание на преданную собаку, которая каждый день сопровождает свою маленькую хозяйку к школьному автобусу, а после встречает ее, когда та возвращается.
Верный охранник очень радуется, когда девочка выходит из автобуса. Собака даже сама встает на ступеньки и радостно виляет хвостом, не в силах сдержать эмоции от долгожданной встречи.
Непременные нью-вейв и авангард 80-х, традиционные экивоки японской культуре, мелодии и аранжировки словно из любимых фильмов из детства. К третьему альбому Катя Шилоносова достигла пика формы, соединив все самое ценное из своего арсенала в идеальных пропорциях. Слушаем Kate NV - «Телефон».
Пастор евангельской церкви в аргентинском Сан Лоренцо в провинции Санта Фе нашел необычный способ провести богослужение, не нарушая при этом карантинные меры, введенные в стране в связи с эпидемией коронавируса.
В Аргентине сейчас регистрируется несколько сотен случаев инфекции в день, и религиозные мероприятия, в которых принимают участие больше 10 человек, запрещены. Однако при этом в стране работают магазины и бары — пастор Даниэль Катаннео, возмущенный этим обстоятельством, решил воспользоваться ситуацией и временно преобразовал храм в «бар богослужения», переодевшись вместо сутаны в костюм официанта.
«Мы стоим сегодня здесь в таком виде, с подносами в руках, поскольку это единственный способ, каким мы можем сейчас служить Богу. Поэтому помимо телятины в панировке, отправляющейся сейчас на столик номер четыре, мы раздаем здесь Слово Божье ко всем народам» — начал Катаннео проповедь перед паствой, сидящей за столиками «бывшего» храма. Помощники пастора при этом разносили между столиками экземпляры Библии.
Así tuvo que abrir la Iglesia Redentor, la persecución religiosa por parte del estado nacional se hace cada vez más evidente.@omarperotti es hora de que te la juegues y te rebeles contra las presiones del gobierno naciónal.#QueAbranLosTemplos pic.twitter.com/UCBOSmMfkR— Federico Picchio (@Picchio_Fede) June 11, 2020
Бары в столице Аргентины получили разрешение открыться с 7 утра до 23 вечера в понедельник, 8 июня, при этом они должны уменьшить заполняемость до трети от докарантинной величины. Кроме того, управляющие должны будут вести реестр своих посетителей для того, чтобы упростить отслеживание больных в том случае, если кто-то из них впоследствии окажется положительным в тесте на коронавирус.
Помимо «бара-храма», Катаннео рассматривает и другие варианты проведения богослужений в рамках ограничений карантина. Аргентинский журналист Пабло Гато Гавира рассказал о желании пастора устроить на территории прилежащей к храмовому кладбищу аналог кинотеатра под открытым небом, в котором прихожане могли бы участвовать в службе, находясь при этом в собственных автомобилях.
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Хорошего дня и не болейте!