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Утро в Туле
16 июня: современный Хатико (со счастливым концом) и проповеди в аргентинском баре

16 июня: современный Хатико (со счастливым концом) и проповеди в аргентинском баре

Доброе утро! Заряжаемся позитивом вместе с хорошими новостями. Поехали!

 

Огромный плюс – дождя сегодня не будет! Сегодня синоптики обещают днем облачность с прояснениями, и температуру воздуха до +28 градусов. Самое время достать любимые шорты и отправляться на прогулку.

 

Истории о том, как собаки ждут своих хозяев, часто встречаются в интернете и СМИ. Как правило, они печальные: верные питомцы надеются дождаться погибшего владельца и отказываются уходить с того места, где они расстались.

Но сегодняшняя история не из таких — она с хеппи-эндом.

В провинции Хэнань обратили внимание на преданную собаку, которая каждый день сопровождает свою маленькую хозяйку к школьному автобусу, а после встречает ее, когда та возвращается.

Верный охранник очень радуется, когда девочка выходит из автобуса. Собака даже сама встает на ступеньки и радостно виляет хвостом, не в силах сдержать эмоции от долгожданной встречи.

 

Непременные нью-вейв и авангард 80-х, традиционные экивоки японской культуре, мелодии и аранжировки словно из любимых фильмов из детства. К третьему альбому Катя Шилоносова достигла пика формы, соединив все самое ценное из своего арсенала в идеальных пропорциях. Слушаем Kate NV - «Телефон».

 

Пастор евангельской церкви в аргентинском Сан Лоренцо в провинции Санта Фе нашел необычный способ провести богослужение, не нарушая при этом карантинные меры, введенные в стране в связи с эпидемией коронавируса.

В Аргентине сейчас регистрируется несколько сотен случаев инфекции в день, и религиозные мероприятия, в которых принимают участие больше 10 человек, запрещены. Однако при этом в стране работают магазины и бары — пастор Даниэль Катаннео, возмущенный этим обстоятельством, решил воспользоваться ситуацией и временно преобразовал храм в «бар богослужения», переодевшись вместо сутаны в костюм официанта.

«Мы стоим сегодня здесь в таком виде, с подносами в руках, поскольку это единственный способ, каким мы можем сейчас служить Богу. Поэтому помимо телятины в панировке, отправляющейся сейчас на столик номер четыре, мы раздаем здесь Слово Божье ко всем народам» — начал Катаннео проповедь перед паствой, сидящей за столиками «бывшего» храма. Помощники пастора при этом разносили между столиками экземпляры Библии.

Бары в столице Аргентины получили разрешение открыться с 7 утра до 23 вечера в понедельник, 8 июня, при этом они должны уменьшить заполняемость до трети от докарантинной величины. Кроме того, управляющие должны будут вести реестр своих посетителей для того, чтобы упростить отслеживание больных в том случае, если кто-то из них впоследствии окажется положительным в тесте на коронавирус.

Помимо «бара-храма», Катаннео рассматривает и другие варианты проведения богослужений в рамках ограничений карантина. Аргентинский журналист Пабло Гато Гавира рассказал о желании пастора устроить на территории прилежащей к храмовому кладбищу аналог кинотеатра под открытым небом, в котором прихожане могли бы участвовать в службе, находясь при этом в собственных автомобилях.

 

Портал Bored Panda собрал целую подборку фото четвероногих друзей, которые познакомились со своим зеркальным двойником. Это удивительное и очень смешное зрелище. Посмотрите, какая подборка у них получилась в нашей галерее.

Хорошего дня и не болейте!

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Автор: Администрация Myslo
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