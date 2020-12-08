8 декабря: мультик про Тома Круза и новая приставка, которую хотят все (даже Эминем и Элтон Джон)

Доброе утро! До Нового года осталось 24 дня. А пока мы ждем самый волшебный день в году, читаем только хорошие новости. Поехали!

Не забудьте взять варежки. Сегодня в Туле днем будет ясная погода, температура воздуха опустится до -7 градусов Цельсия.

Кукольный аниматор Виктор Хегелин выпустил мультфильм, в котором воссоздал трюки Тома Круза из серии «Миссия невыполнима». Кукольный Круз бегает по окнам небоскреба и крыше поезда, запрыгивает на взлетающий самолет и висит над лазерными лучами. По словам Хегелина, за время съемок ни одна кукла не пострадала. Нажмите на картинку, чтобы полностью увидеть мультик.

Премьера настоящей, уже седьмой по счету «Миссии невыполнима», намечена на ноябрь 2021 года. Ну а пока можно посмотреть на то, как Круз во время съемок прыгал на мотоцикле со скалы и катался верхом на поезде.

Резидентка «Газгольдера» родом из Тбилиси отметилась в 2020-м вместе со своим бойфрендом, рэпером Saluki, локальным хитом «Меня не будет». Теперь она закрепляет успех новой порцией в меру приятных R&B-треков. Сегодня слушаем ANIKV - «Молодость».

Легендарное развлекательное шоу Saturday Night Live высмеяло ажиотаж вокруг новой игровой приставки PlayStation 5, которую компания Sony представила в этом году.

Ролик стилизован под клип Эминема Stan. В пародии под названием Stu артист SNL Пит Дэвидсон пишет письмо Санта-Клаусу, в котором просит PS5, потому что не может без нее жить. По мере развития ролика напряжение нарастает: герой начинает мешками отправлять письма на Северный полюс, его желание переходит в помешательство, а затем он начинает оскорблять Санту, как и в оригинальном клипе.

В финале в ролике появляется пародийный Элтон Джон, который также просит у Санты приставку. А завершается видео кадрами с настоящим Эминемом, который находит приставку под елкой и говорит, что даже не просил ее.

Ниже можно посмотреть оригинал клипа — за десять лет его посмотрели 355 миллионов раз.

Приставка PlayStation 5 и правда вызвала небывалый ажиотаж среди игроманов: ее невозможно купить, а на вторичном рынке PS5 перепродают в 2−3 раза дороже первоначальной стоимости.

А вы бы хотели получить такой подарок на Новый год? Или поделитесь в комментариях, о каком подарке вы мечтаете?

Кто из нас не обходится без провалов? Как ни крути, а они случаются в жизни каждого из нас. Одни заставляют смеяться, а другие могут здорово подпортить нам настроение. Сегодня мы собрали для вас подборку провальных ситуаций, всю боль от которых можно ощутить на себе — достаточно лишь взглянуть на снимки.

Хорошего дня и пушистого настроения!