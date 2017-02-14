14 февраля: Всем любви!

Доброе утро! Всех с Днем святого Валентина - отличный повод признаться в любви, вспомнить о любви, заняться ею... Но это все позже. А сейчас важно привести свое настроение в состояние гармонии и любви к миру, к себе и к окружающим. Этим и займемся.

Начнем с мультика. Новая серия Simon's Cat - специально ко Дню всех влюбленных. Саймон готовится к ужину со своей возлюбленной, а его кот помогает разбирать продукты для праздничного свидания:

Если одного эпизода вам мало, то вот целая подборка мультика ко Дню святого Валентина. Энджой!

Пользователь YouTube Стюарт Эдж (Stuart Edge) опубликовал видео, в котором большой плюшевый медведь раздаёт розы и мягкие игрушки ничего не подозревающим людям. Вы бы обрадовались такому доброму пранку?..)

Новости про любовь.

Ко Дню святого Валентина сотрудники общества по защите животных и приюта в Нью-Мехико сделали ремейк шоу «Холостяк» с псом Стюартом в роли жениха. По сценарию несколько девушек борются за право забрать Стюарта из приюта к себе домой. Авторы видео надеются привлечь внимание к проблеме брошенных животных и найти питомцам новый дом:

Питерцы начали готовиться к празднику любви заранее. 11 февраля в городе прошла соответствующая акция автолюбителей. Из 130 машин построили гигантскую фигуру в виде сердечка, проткнутого стрелой Амура.

И беспроигрышный способ найти свою вторую половинку. 45-летний британец Шед Симов создал приложение Shinder: дейтинг-сервис, сделанный в стиле Tinder, но в котором доступен для оценивания только он. Шед надеется, что это повысит его шансы на свидание. Приложение доступно только через браузер. Shinder предлагает зарегистрироваться с помощью Фейсбук-аккаунта, после чего можно указать информацию о себе или добавить фотографии. После этого приложение показывает всех людей, которых можно найти поблизости: доступным оказывается только Шед. В случае отказа создатель Shinder не предлагает себя повторно. Приложение показывает сообщение, что пользователь только что «избежал опасности», потому что Шед требует большого ухода за собой. Если откажется мужчина, то появится надпись, в которой британец сожалеет, что «не удастся повторить сцену из „Горбатой горы“». Изменить свой выбор невозможно.

Музыкальная пауза - мимими! В новом клипе Кэти Перри на песню «Chained To The Rhythm» кто-то очень добрый готовит ужин хомячку. Слушать даже не обязательно, надо просто смотреть:

Идея для романтического ужина от всемирно известных компаний.

KFC в Канаде предложили клиентам отправить своим вторым половинкам коробку жареной курицы в форме сердца с романтическими стихотворениями под крышкой — ChickenGram.

Сеть пиццерий "Додо Пицца" выпустила ограниченную серию пиццы-валентинки в форме сердца «Пепперони с любовью». Также компания провела акцию, предложив подписчикам своих сообществ из разных городов опубликовать самое необычное признание любви к «Додо», пообещав в подарок пиццу-валентинку.

Санкт-петербургская сеть бургерных Ketch Up Burgers подготовила специальный розовый сет, который будет подаваться только 14 февраля. В состав сета входят четыре мини-бургера от бренд-шефа ресторана Владимира Павлова, два зефирных десерта и два бокала шампанского. «Минибургеры уже есть в продаже, это розовая булочка собственного приготовления, котлета из мраморной говядины и фирменный соус. Десерты разработал наш кондитер. Они сделаны из домашнего мягкого зефира, ванильного заварного крема, крошки миндального печенья, миндального бисквита. Поливается вишневым соусом и украшается вишней», — отмечают представители компании.

Burger King пообещал поклонникам из Франции «революционный способ поделиться напитком»: вместе с Coca-Cola компания выпустила специальный стакан для газированных напитков Valentine Cup, в крышке которого сформированы отверстия под две соломинки.

Аналогичную идею выдвинула и компания Grain Belt - производитель пива из Миннесоты. Она предложила специальный колпачок на банку, распечатанный на 3D-принтере, который поможет парам «изящно разделить напиток друг с другом».

Закончим милой галереей и данными от ВЦИОМ. Накануне 14 февраля сего года Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос относительно личной жизни россиян. Вот результаты - кратко:

При выборе второй половинки 23% женщин обращают внимание на честность мужчины, 20% — на доброту, 16% — на надёжность. Также в пятёрку важнейших мужских достоинств вошли порядочность (на это указали 15% женщин) и мужественность (12%).

Мужчины при выборе пары в первую очередь обращают внимание на такие качества женщин, как красота (27%), интеллект (17%), искренность (15%), доброта (13%) и хозяйственность (9%).

43% респондентов обоих полов предпочитают искать вторую половинку в общем кругу друзей, 26% — в вузе или на работе, 18% — на курсах и секциях, 16% — в театре и на концертах, 14% — на улице. Эти результаты подтверждаются личным опытом: 37% опрошенных нашли вторую половинку среди знакомых друзей, 28% — на работе или на учёбе, а 9% — на улице.