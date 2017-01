11 января: Под звуки музыки 80-х

Доброе утро!



Иллюстрация Alex Dukal

Начинаем день с классного, бодрящего и милого видео! Псы Кэбот и Барни в восторге от придумки хозяина (если вообще замечают, что он едет за ними на сноуборде):

А теперь повеселимся. Трое англичан пытаются вытащить велосипед, застрявший в электрическом заборе. Их постоянно бьет током, и они заразительно хохочут. Вот что значит не терять оптимизм в любых ситуациях!)

Новости. Сегодня - из жизни власть имущих...

Красноярский депутат Владимир Владимиров лично проверил качество детских ледяных горок в городе. Отбил задницу и чуть не сломал позвоночник. Годная трансляция от первого лица:

А это Кемеровская область. И пусть Новый год уже прошел, видеопоздравление от местного губернатора Амана Тулеева вы должны послушать. Оно очень обнадеживает. Хлеб есть, картошка тоже - поводов закошмариться вообще нет.

Музыкальная пауза. Автор песни про ручку-ананас-яблоко-ручку выпустил новое видео. И оно еще хуже, чем предыдущее. Казалось бы, это невозможно, но нет. Пора этому комику заканчивать музыкальную карьеру...

Ладно, шутка. Плохая это музыкальная пауза. Вот вам хорошая. Пользователь ютьюба под ником Saint-Laurent стилизовал клип Рианны и Кельвина Харриса на песню «This Is What You Came For» под видео 80-х годов. Причем поменял как песню, так и видеоряд - в общем, заморочился по полной. И не зря:

Вот оригинал - для сравнения:

Есть еще один похожий канал, но канадец Tronicbox, в отличие от Saint-Laurent Tronicbox, меняет только музыку современных хитов на стиль 80-х. Что, впрочем, тоже круто:

Видео для настроения - команда видеоблога Beyond Slow Motion демонстрирует, как можно заставить трюки на скейтборде выглядеть ещё эффектнее. А между прочим очень просто - с помощью яркой краски!

В галерее милота - подборка фоточек маленьких пушистых шиншилл! Пусть у вас сегодня будет отличный денек. Хорошего настроения и удачи во всем!