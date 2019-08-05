5 августа: танцующие козлы, летающий человек и необычные куклы

Доброе утро! С новыми силами начинаем новую неделю.

О, чудо! На второй неделе августа погода налаживается. Со среды нас ждет потепление и солнышко.

На днях сеть покорил видеоролик с танцующими козлами. На его кадрах видно как две нубийские козы ритмично шагают по дороге, а их шаг очень напоминает танец.

**Attn ED staff, code sepsis from triage to room 36**



Vanc and Zosyn on their way to find those bacteria: pic.twitter.com/TnLFB6DquF — ScratchpadMD (@scratchpadMD) July 26, 2019

Пользователям показалось, что танцу не хватает музыки, и некоторые предложили свои варианты озвучки в стиле лаудж, диско и рэп. Забавные видеоролики показали, что животные ритмично двигаются под любую музыку.

Call me naive but I still believe that many of the world's problems can be solved by dancing goats. ??



??: https://t.co/z847ujJ8aJ pic.twitter.com/zF0XXyZQ9w — Paul Bronks (@SlenderSherbet) July 28, 2019

Во Франции появился летающий человек. В минувшее воскресенье французский изобретатель представил свою новое изобретение – летающую платформу под названием ховерборд. С ее помощью ученый пролетел 35 км над Ла-Маншем. 20-минутный перелет транслировали местные телеканалы , а кадры видео выглядят как съемки фильма о фантастическом герое.

C'est parti, Franky Zapata vient de décoller de Sangatte !



"L’homme volant" va tenter de traverser la Manche à bord de son Flyboard pic.twitter.com/1OiMI5wBnS — BFMTV (@BFMTV) August 4, 2019

Минутка доброты. В Южной Африке студентка-ветеринар заменила маму трем носорогам, которые осиротели после нападения браконьеров. Девушка ухаживала за малышами в приюте для животных, а те вскоре приняли ее в свое стадо: студентка спокойно гуляет в их компании, обнимает животных и даже может спать рядом с ними, не боясь что животные ее раздавят. Когда малыши подрастут, девушка начнет готовить их к жизни в дикой среде, после чего они отправятся на волю.

В качестве музыкальной паузы посмотрим свежий клип группы «Звери», о том, как начинается утро.

В галерее сегодня – трогательные снимки коллекции кукол, которую создала новосибирская рукодельница Ирина Верхградская. Проект называется «Дорогие мои старики».