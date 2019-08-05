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Утро в Туле
5 августа: танцующие козлы, летающий человек и необычные куклы

5 августа: танцующие козлы, летающий человек и необычные куклы

Доброе утро! С новыми силами начинаем новую неделю.

 

О, чудо! На второй неделе августа погода налаживается. Со среды нас ждет потепление и солнышко.

 

На днях сеть покорил видеоролик с танцующими козлами. На его кадрах видно как две нубийские козы ритмично шагают по дороге, а их шаг очень напоминает танец.

 

Пользователям показалось, что  танцу не хватает музыки,  и некоторые предложили свои варианты озвучки в стиле лаудж, диско и рэп. Забавные видеоролики показали, что животные ритмично двигаются под любую музыку.

 

 

Во Франции появился летающий человек.  В минувшее воскресенье французский изобретатель представил свою новое изобретение – летающую платформу под названием ховерборд. С ее помощью ученый пролетел  35 км над Ла-Маншем. 20-минутный перелет транслировали местные телеканалы , а кадры видео выглядят как съемки фильма о фантастическом герое.

 

 

Минутка доброты. В Южной Африке студентка-ветеринар заменила маму трем носорогам, которые осиротели после нападения браконьеров. Девушка ухаживала за малышами в приюте для животных, а те вскоре приняли ее в свое стадо: студентка спокойно гуляет в их компании, обнимает животных и даже может спать рядом с ними, не боясь что животные ее раздавят. Когда малыши подрастут, девушка начнет готовить их к жизни в дикой среде, после чего они отправятся на волю.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим свежий клип группы «Звери», о том, как начинается утро.

 

В галерее сегодня – трогательные снимки коллекции кукол, которую создала новосибирская рукодельница Ирина Верхградская. Проект называется «Дорогие мои старики».

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Автор: Администрация Myslo, вчера, в 06:00 +3
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