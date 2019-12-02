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Утро в Туле
2 декабря: губы-осминожки и Аватар в мобильной игре

2 декабря: губы-осминожки и Аватар в мобильной игре

Доброе утро! Сегодня первый зимний понедельник, поэтому теперь по утрам будет более морозно и сумрачно. Но все-таки нам грех жаловаться, в Мурманске, например, с сегодняшнего дня началась полярная ночь. В ближайшие 40 суток утро и день местных жителей будут выглядеть вот так.

А еще сегодня есть повод для шоппинга  - в интернет-магазинах объявлен киберпонедельник, а значит, самое время прикупить себе что-то нужное, если не успели во время «чёрной пятницы».

 

В ближайшие пять дней установится приятная зимняя погода – легкий снежок и никакого мороза.

 

То, что вы сейчас видите – вовсе не эксперимент фотошопа,  а модный тренд среди российских красавиц. Девушки обращаются к пластическому хирургу, чтобы сделать губы, похожими на осминога. Новый тренд получил название «губы-осминожки», так что широкими бровями и огромной попой теперь никого не удивишь.

 

Отличная для поклонников «Аватара», то есть для всех! В честь завершения съемок 2-ой части франшизы создатели поделились кадром со съемочного процесса.

На нем запечатлена палуба корабля «Морская пехота», который станет одним из ключевых объектов во второй части. Правда, трейлера в ближайшее время ждать не стоит, зато в 2020 году выйдет мобильная игра с любимыми героями.

 

Японцы придумали, как побороть безработицу, если вдруг роботы вместе с искусственным интеллектом заменят людей на рабочих местах. Все очень просто  - сидишь дома, ничего не делаешь, а вокруг понатыкано куча камер, которые все это снимают.

Одна японская компания предложила четырем безработным  установить скрытые камеры в их домах. За это участники эксперимента получат по 1380 долларов. Видеозаписи компания будет использовать для социологического исследования привычек и потребностей безработных людей, а потом сделает личную информацию анонимной и продаст ее как цифровые данные. 

Именно в предоставлении личных данных за деньги японские предприниматели и видят способ заработка будущего.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый футуристичный клип нашего земляка Алексея Воробьева на песню «Подоконник на 6-м».

В галерее сегодня 3D иллюзии, нарисованные на листе бумаги немецким художником Stefan Pabst.

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