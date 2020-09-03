3 сентября: попугай перепел Бейонсе и депутаты-рэперы, которые учат детей хорошему

Доброе утро! Начинаем новый продуктивный день с порции хороших новостей. Поехали!

Лето не сдает позиции. Сегодня много солнца и столбики термометров остановятся на отметке +25 градусов Цельсия.

Желтошапочный амазон по кличке Чико, живущий в парке дикой природы в английском Бостоне (графство Линкольншир), спел песню Бейонсе «If I Were A Boy» — и прославился. Сотрудники парка сняли его на видео и выложили в фейсбуке.

Если что, вот как эта же песня звучит в исполнении самой Бейонсе.

По их словам, Чико давно стал местной достопримечательностью. Как выяснилось, поет он не только Бейонсе, в его репертуаре есть еще «Poker Face» Леди Гаги и «Firework» Кэти Перри.

Чико регулярно развлекает посетителей своим пением. Птице исполнилось девять лет, но в заповеднике она живет всего полтора года.

Сотрудники зоопарка уже предложили всем желающим следить за музыкальной карьерой Чико в инстаграме — для него уже завели отдельный аккаунт.

Какой бы ни была музыкальная повестка, в мире группы Pompeya царит непреходящая нега и роскошь 1980-х. Вроде бы ничего нового, но всегда попадет в точку. Бинго! Сегодня слушаем Pompeya - «Cute Song».

Депутаты городского совета Улан-Удэ сняли рэп-обращение к школьникам на 1 сентября. В записи клипа поучаствовали Василий Цыремпилов, Владимир Ильин, Жаргал Цыбиков, Денис Гармаев и Василий Иванов. Депутаты зачитали под бит совместной песни Доктора Дре и Снупа Догга «The Next Episode».

В рэп-обращении, которое начинается со звука выстрела, участники клипа дают советы школьникам. Причем в начале песни они обещают «дать один совет», но на одном совете они, конечно же, не останавливаются. В общем, вот что можно почерпнуть из их песни:

«Чтобы ЕГЭ на отлично сдать, надо с первых дней учиться начинать»

«Чтобы молодым и красивым остаться, надо с утра начать отжиматься»

«Не кури сигареты, не пей алкоголь — это не круто, это просто отстой»

«Круто — когда есть на полке награды с математической олимпиады»

Депутаты призвали школьников снимать видеоответы и пообещали вручить им приз за лучший клип.

Главным лакомством на каждом праздничном столе был и остаётся торт! Сладость, завершающая семейные застолья, дни рождения и тёплые посиделки с друзьями, служит настоящим символом уюта, беседы и радости встречи.

За последние годы индустрия десертов успела выйти на новый уровень, и потому кондитеры с удовольствием балуют сладкоежек настоящими шедеврами из мастики, которые порой даже жалко есть. Но всё это не имеет никакого отношения к тортам, которые мы собрали сегодня в нашей подборке! Ведь криповость их задумки уступает лишь провалу их реализации. Смотрим на эти 16 антишедевров и не глотаем слюнки!

Хорошего дня и отличного настроения!