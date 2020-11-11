11 ноября: рюкзаки и пуховики для собак и коллекционные фигурки по «Звездным войнам» из гаража

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Зима близко. Сегодня в Туле пасмурно, а столбики термометров задержатся на отметке в +1 градус Цельсия.

В рамках предпраздничной коллекции 2020 года модный бренд Prada выпустил коллекцию одежды для домашних животных.

В нее вошли вещи из культового черного нейлона — рюкзак с небольшим карманом и пуховой стеганый жилет с капюшоном, а также непромокаемый плащ-дождевик. Вещи рассчитаны на небольших питомцев, но у рюкзака регулируется длина лямок — такой подойдет и собаке среднего размера, чтобы носить с собой игрушки и другие необходимые на прогулке предметы.

Вещи уже можно купить на сайте Prada и в некоторых магазинах бренда. А мы покажем несколько вещей из новой коллекции.

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Пожилая пара из английского города Стоурбридж получила в наследство от соседа старые игрушки из серии «Звездных войн» и собиралась их выбросить, пока не узнала, насколько такие вещи могут быть ценны для коллекционеров. Об этом сообщает Би-би-си.

Коллекция игрушек долгое время лежала в мусорных мешках в гараже вместе с другими вещами, завещанными британской паре соседом. Они не подозревали о стоимости своего наследства, но перед тем, как выбросить все лишнее, на всякий случай пригласили оценщика Криса Астона.

Эксперт сразу понял, что перед ним — настоящий клад. Он помог клиентам организовать аукцион, на котором игрушки из «Звездных войн» в итоге были проданы более чем за 250 тысяч фунтов стерлингов (25 млн рублей). Самым дорогим лотом оказалась фигурка Джавы — она ушла с молотка за 22 тысячи фунтов (2 млн рублей). По оценкам специалистов, таких в мире насчитывается всего восемь штук.

По словам Астона, все игрушки были в идеальном состоянии. По этой причине он предположил, что их хозяин хранил их в мусорном мешке с тех самых пор, как они были куплены в 1970-х годах.

Все полученные по наследству от соседа вещи супруги продали за 410 тысяч фунтов стерлингов (41 млн рублей). Эти торги Астон назвал лучшими за 15 лет своей карьеры. Примечательно, что это был последний аукцион его аукционного дома, закрывшегося из-за вызванных пандемией финансовых сложностей.

Жизнь бездомных животных полна страха, холода и голода. Но не все истории заканчиваются плохо, некоторым из них выпадает счастливый билет в виде любящих хозяев, которые готовы позаботиться о них и поселить в своём доме. Мы собрали для вас трогательные фотографии животных, которые попрощались с улицей и приютами, обретя любовь и тепло.

Хорошего дня и мимимишного настроения!