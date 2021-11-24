24 ноября: такси в виде летающей тарелки и ученые, которые научились определять красоту котиков

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Американский стартап Zeva Aero представил полноразмерный прототип воздушного такси Zeva Zero, имеющего облик «летающей тарелки». Углепластиковый корпус дисковой формы диаметром 2,4 метра создаёт достаточную подъёмную силу, чтобы удерживать аппарат в воздухе, благодаря чему аэротакси не нуждается в крыльях. Об этом сообщает New Atlas.

Zeva Zero использует четыре электродвигателя, которые позволяют развивать скорость до 257 километров в час и пролетать до 80 километров на одной зарядке батарей ёмкостью 25 киловатт-час. Аэротакси выполнено по схеме «тейлситтер» — то есть, оно взлетает и садится вертикально («на хвост»), но после взлёта переходит в горизонтальное положение. Таким образом, человек в Zeva Zero будет лететь головой вперёд и лицом вниз — «в позе Супермена».

Такая схема позволяет избавиться от необходимости иметь большие взлётные площадки. Компания даже предлагает создать выносные посадочные станции на высотных зданиях, чтобы люди могли прямо из внутреннего помещения влезать в Zeva Zero через задний люк и отправляться в пункт назначения, не спускаясь на нижний этаж.

Инженеры Zeva Aero успешно испытали макет аэротакси, выполненный в масштабе 1:8, а теперь готовятся к тестированию полномасштабного прототипа. Примерно через месяц его начнут испытывать в режиме дистанционного управления, и в течение трёх-шести месяцев перейдут к пилотируемым полётам.

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Биологи, математики и специалисты портала All About Cats решили применить к 46 популярным породам кошек золотое сечение (математическую концепцию, определяющую привлекательность через пропорции), чтобы определить стандарты красоты животных. Об этом пишет «Популярная механика» со ссылкой на исследование.

Самыми эстетически привлекательными породами кошек стали норвежские лесные, русские голубые и мэнские. Гималайскую, петерболдскую и персидскую породы учёные отнесли к наименее математически красивым.

В рамках исследования учёные оценивали соотношение длины морды, ширину носа, расстояния от макушки головы до зрачков глаз, от зрачков до рта и кончика носа, между внешними уголками глаз, от нижней части ушей до зрачков и подбородка до рта и кончика носа со стандартом золотого сечения в 1,62.

Специальная программа определяла средний балл соотношения параметров для каждой породы. После чего исследователи ранжировали каждую породу, основываясь на том, насколько их оценка отклонялась от стандарта. Полный список можно посмотреть на сайте All About Cats.

Многофункциональные предметы нередко приковывают внимание покупателей, поскольку всегда приятно заплатить за одну вещь и найти ей несколько применений. Поэтому многие производители решили не оставлять эту идею без внимания и стали продавать товары из категории «два в одном». Стул-стремянка, ручка-щипцы и даже карандаш, из которого можно вырастить растение — всё это и многое другое привлекло внимание людей, которые решили поделиться своими находками на просторах сети.

Хорошего дня и многогранного настроения!