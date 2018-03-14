14 марта: Сухой бассейн для взрослых и футбольный хит

Доброе утро! Средаааа…

Начнем утро с неистовой милоты!

Этот хаски каждое утро приветствует так своего соседа из дома напротив:

Да ради такого стоит просыпаться по утрам!)

А теперь искупаемся! О_о

Австралиец по имени Тэмми Пенхолл осуществил мечту всех любителей пива и пассивного, ленивого отдыха. За 15 лет он скопил в огромной яме, вырытой в гараже, 30 000 банок из-под своего любимого пива. И получился «сухой бассейн» для взрослых (обычно сухие бассейны устраивают в детских игровых и они наполнены пластиковыми шариками)! Теперь Пенхолл развлекается тем, что время от времени плавает в своем «бассейне» и выкладывает ролики об этом на YouTube. Шик:

Ну, в общем, не зря человек на свете живет.

Время новостей.

Во Владивостоке выдалась весьма снежная зима (читайте — весна), и администрация города столкнулась с проблемой утилизации снежных завалов с улиц — полигон на окраине города оказался переполнен. Власти подошли к решению нетривиально: свезли огромные кучи снега прямо на центральную площадь города! Ну это как если бы весь снег с проспекта и с Советской свезли прямо на площадь Ленина в Туле. Вот так это прокомментировал мэр Владивостока: «Нерационально тратить бюджет весной на транспортировку снега. А пока детям горки на радость;)». Надо сказать, площадь, заваленная грязным снегом, выглядит на редкость непривлекательно, но детям, говорят, очень даже понравилась. Если вдруг кто всерьез заволновался насчет куч грязного снега в центре Владивостока, спешим вас успокоить: скоро на площадь привезут две снегоплавительные установки, и все будет ок.

В 2018 году «Союзмультфильм» планирует выпустить в кинотеатрах «отреставрированные» классические мультфильмы: «Снежная королева», «Конек Горбунок», «12 месяцев» и «Сказка о царе Салтане». Всего «Союзмультфильм» собирается обновить около 30 мультипликационных картин (за сколько именно лет, не уточняется). По словам председателя правления студии Юлианы Слащевой, восстановление каждого мультфильма обойдётся примерно в 1,5-2 миллиона рублей. Как вам идея? Вы помните эти мультфильмы?

И еще расскажем историю, которая произошла на прослушивании для шоу American Idol (типа нашего "Народного артиста", "Фактора А" и т.п.). 19-летний Бенджамин Глейз из Оклахомы перед выступлением поделился с жюри, что еще ни разу не целовался с девушкой. Дело было так: член жюри, певица Кэти Перри, спросила его о работе. Глейз ответил, что он кассир и ему это нравится, потому что с ним здороваются милые девушки. Тогда другой член жюри, кантри-певец Люк Брайан, спросил у молодого человека, целовался ли он когда-нибудь с девушкой и понравилось ли ему (отсылка к песне Кэти Перри «I Kissed a Girl»). Глейз ответил, что никогда не был в отношениях, и не знает, можно ли целовать девушек в ином случае. Ситуацию взялась исправлять Кэти Перри. Она попросила Глейза подойти к ней и подставила щёку, но после первого поцелуя сказала, что ей не понравилось. На второй раз она резко развернулась и поцеловала паренька прямо в губы. Увы, но этот поцелуй не принес удачу молодому человеку: в шоу его не взяли (поет он не очень). Зато его первый поцелуй стал известен на весь мир:

Музыкальная пауза!

Сегодня будем слушать официальный гимн Чемпионата по футболу 2018 года — песню Colors исполнителя из США Джейсона Деруло. 14 июня певец споет гимн на стадионе Лужники в Москве перед матчем Россия-Саудовская Аравия.

И знаете что? Эта песня имеет все шансы стать летним хитом!

Что скажете — гуд или не гуд? Участвуйте в опросе под блогом!

Минутка рекламы.

В американском штате Орегон туризм решили продвигать с помощью рекламного ролика под названием «Only Slightly Exaggerated» («Лишь слегка преувеличенно»). Он сделан в стиле японской анимационной студии Ghibli Хаяо Миядзаки. В рекламе показаны особенности региона — велодорожки в лесах, лодки в форме драконов в Портленде, зайцы, киты и так далее. Правда, все действительно преувеличенно: на огромных зайцах катаются дети, по велодорожке ездят гусеницы на велосипедах, а киты летают между облаков.

Что ж, после такой рекламы очень хочется в Орегон:

В галерее - комиксы художницы Джемма Жене из Нью-Йорка, которая рисует своего любимца, мопса по кличке Мочи. Он такой милаш:

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Как вам гимн Чемпионата мира по футболу 2018 от Джейсона Деруло (послушать можно в блоге)?