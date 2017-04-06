6 апреля: Волшебство хромакея и вакансия мечты

Доброе утро! Хотите хорошую новость? Завтра пятница!

Милота дня! Попугайчик по кличке Атти тренируется целоваться на... вазе! Дайте ему уже помидор в конце концов)

Залипательное видео. Семейная пара построила целый крошечный городок в Риге. Мы бы в детстве душу за такой продали. Да что там в детстве... И сейчас бы продали!!!

Новости!

На университет в Америке напала Годзилла!.. Шутка. Просто во время школьных весенних каникул женщине-профессору в университете не с кем было оставить 7-летнего сына, поэтому она взяла его с собой на занятия. А чтобы он не скучал, она нарядила его в костюм Годзиллы. Получилось очень мило:

Фанаты Николаса Кейджа создали виртуальную "пыточную" с непрерывной трансляцией его фильмов. Проект получил название The Cage Cage («Клетка Кейджа» или более дословно — «Клетка Клеткина»). The Cage Cage представляет собой виртуальное пространство (работает в браузере и в VR-шлемах), где пользователю уготована доля заключённого, вынужденного бесконечно смотреть фрагменты фильмов с Николасом Кейджем, одновременно транслируемые на четырёх стенах со звуком. Авторы использовали фрагменты таких картин, как «Скала», «Без лица», «Плохой лейтенант» и «Плетёный человек» — самых ярких работ Кейджа, по их мнению. По словам создателей, на разработку этого «шедевра» у них ушло лишь несколько часов.

Токийский университет представил самый быстрый в мире проектор, с помощью которого ученые смогли изменять лица танцоров в режиме реального времени. За минуту девушки-участницы танцевальной постановки INORI ("Молитва") меняют множество обличий: на месте лица вдруг проступает оскаленный череп с пустыми глазницами, зубастая морда клоуна и ужасное кукольное личико с болтающейся челюстью.

Ребята, не упустите ВАКАНСИЮ МЕЧТЫ!

Ученые из Института космической медицины и физиологии в Тулузе (Франция) ищут добровольцев, которые согласятся два месяца лежать в кровати.

Кандидатом может стать здоровый мужчина от 20 до 45 лет с индексом массы тела от 22 до 27 единиц. Испытуемые должны провести в лежачем положении 60 дней. При этом их кровати будут установлены под наклоном — чтобы ноги были выше туловища. Принимать пищу и мыться они также будут лежа. В конце теста добровольцы получат вознаграждение — 16 тысяч евро. Правда, выплатят их не сразу, а в течение четырех лет.

По словам ученых, цель эксперимента — воспроизвести состояние мышц космонавтов, которые находятся на МКС. Ученые планируют подобрать препарат, который снизит ущерб, причиняемый мышцам в невесомости.

Подать заявку можно на сайте Института.

Пенсионерка Татьяна Субботина из Саяногорска стала звездой Youtube. А все благодаря Технологиям! =) Татьяна сделала из ткани фон для хромакея и снимает с его помощью восхитительные ролики - помещает себя в разные странные места и рассказывает анекдоты. Подписывайтесь и ставьте лайки!!!

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Герой сегодняшней галереи - индийский фотограф Ватсал Катария. Он делает реалистичные фотографии автомобилей, используя для этого их игрушечные модели. Весь антураж Катария создает самостоятельно, имитируя с помощью подручных средств различные погодные условия и ландшафты. Например, для создания гор он использует штукатурку, а для придания формы холмам — бумагу. На реализацию одной идеи уходит 3-15 дней.

«Все это начиналось как эксперимент, — рассказывает фотограф. — Но затем я влился в процесс и очень многому научился. Мой главный мотив — продемонстрировать всем, что вы можете быть отличными фотографами и дело совсем не в дорогом оборудовании или реквизите».