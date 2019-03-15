15 марта: Рецепт от прокрастинации и энергичная яичница

Доброе утро! Ура, пятницааа!

Начнем день с позитива — смотрите, нам тут щенок улыбается:

Улыбнитесь и вы!)

На выходных нас ждут Ундервуд и Ална Минулина, матч «Арсенала» (наконец-то на родном стадионе!) и многое другое. Подробнее обо всем — в традиционном обзоре событий уик-энда от Myslo:

Прогноз погоды на выходные:

Супер-идея:

Китаец, живущий в городе Гуйян, провинция Гуйчжоу, научил собаку присматривать за его дочерью-подростком. Дело в том, что школьница постоянно отвлекалась от домашних заданий на свой мобильник. В ролике собака, стоя на задних лапах и положив передние на стол, следит за тем, чтобы девочка не доставала телефон:

Кажется, такая собака нам всем пригодится для профилактики прокрастинации!

А теперь новости.

Компания, занимающаяся разработкой приложений в сфере ИИ, поставила у себя в офисе необычную систему. Она вычисляет работников, которые не моют за собой посуду на офисной кухне! Программа в режиме реального времени распознает человека, моющего посуду, удостоверяется с помощью известных ей алгоритмов, что он именно посуду моет, а не просто руки ополоснуть подошел, и записывает данные в базу. Методом исключения можно вычислить грязнуль. Бинго! Подробнее о том, как это было реализовано — вот в этом кейсе.

В Британии сеть супермаркетов Aldi наняла профессиональных игроков в Fortnite, чтобы они «убивали» в игре детей, которых родители зовут обедать. Ожидается, что эта акция поможет родителям «вытащить детей из виртуального мира и переместить в реальный». Для того, чтобы принять в ней участие, родитель должен отправить магазину ник ребёнка в игре, выбирать дату и время. В назначенное время Aldi добавляет в игру отряд профессиональных игроков, который постоянно ищет профиль ребёнка в матче и «убивает» его. В Fortnite нет возрождения — для нового раунда либо придётся ждать окончания матча, если игрок играет в команде, либо искать новый матч, но профессиональные игроки вновь присоединятся и убьют персонажа ребёнка. И тогда ему ничего не остаётся, кроме как провести время с семьёй.

И новости «Одноклассников». Пользователи этой соцсети теперь могут превращать свои фотографии в эмодзи-персонажей, которых можно поставить на аватар. Для преобразования используется искусственный интеллект. При помощи нейросетей и распознавания лиц технология анализирует фото, определяя палитру эмоций и геометрию лица, а затем создает галерею персонажей с разными характерами и настроением. Также пользователи смогут собрать эмодзи-аватар из конструктора образов, подобрав цвет волос, прическу и детали образа. Новый, неизведанный уровень ада. Добро пожаловать)

Бодрящая музыкальная пауза!

Яичница зачитывает рэпчик:

Инфа для киноманов.

Вышел новый трейлер фильма «Мстители: Финал»! Ролик наполовину состоит из отрывков предыдущих картин киновселенной: «Железного человека», «Первого мстителя» и «Войны бесконечности». В нем также появляется супергероиня Капитан Марвел. Она, как ожидается, поможет Мстителям победить злодея Таноса, уничтожившего половину Вселенной в предыдущей части.

Вот трейлер на русском:

А вот оригинальный вариант:

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А еще накануне Marvel выпустила постер этого фильма. Там все (и Дюша Метелкин) :

Напомним, премьера в России 29 апреля.

В галерее работы Мигеля Васкеса – художника, который пытается создавать реалистичные изображения мультяшных героев. Результат слегка жутковатый. Самое известное изображение художника – Гомер Симпсон, который напугал абсолютно всех в сети. На этом Васкес не останавливается: продолжает постить новые шедевры! Под его горячую руку попали герои мультиков «Губка Боб», «Эй Арнольд», а ещё он вспомнил про СуперМарио. Оцените: