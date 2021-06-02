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Утро в Туле
2 июня: пончики за прививку и будильник, который разговаривает голосом мамы

2 июня: пончики за прививку и будильник, который разговаривает голосом мамы

Доброе утро! Расскажите в комментариях, какие планы у вас на лето? Может, вы собираетесь съездить к морю, или сходить в поход, или отдохнуть с друзьями на даче, – нам всё интересно. А еще не забудьте прочитать хорошие новости. Поехали!

 

Много солнца и тепла. Сегодня в Туле малооблачная погода, а воздух прогреется до +18 градусов.

 

Американская сеть кофеен и производитель пончиков Krispy Kreme рассказали, что в рамках социальной акции вакцинированные американцы уже получили более 1,5 миллиона пончиков. К концу года в компании планируют раздать несколько миллионов пончиков. Об этом сообщает CNN.

О начале акции в Krispy Kreme объявили в конце марта. Каждый вакцинированный от коронавируса может каждый день получать бесплатный пончик до конца 2021 года. Для участия в акции нужно показать сертификат о получении хотя бы одной прививки вакцины от Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson.

Тогда же в Krispy Kreme заявили Insider, что предоставляют своим сотрудникам четыре оплачиваемых часа перерыва, за который они могут вакцинироваться от коронавируса. Руководители компании считают, что прививка — личный выбор, но они хотят убедиться, что людям ничего не мешает сделать прививку.

Ранее сервисы такси Uber и Lyft предложили бесплатные поездки в США всем желающим сделать прививку от коронавируса. А губернатор Огайо рассказал о розыгрыше $5 миллионов среди вакцинированных жителей штата.

 

Уже ко второму своему альбому прог-рокеры из Лондона трезво оценили ситуацию и пошли в массы. Сегодня слушаем песню Ascending Forth с нового альбома группы Black Midi.

 

Британский продюсер комедийных шоу Эд Морриш нашел в гараже будильник с диктофоном, который в 1998 году ему подарила мать Кристин, когда он уезжал на учебу в Манчестер. Это единственное устройство, на котором записан голос его матери, погибшей в 2006 году.

«Просыпайся, Эдвард», — записала Кристин на диктофон будильника по просьбе своего сына. «Я даже не был шокирован. Я знал, что там записано, поэтому был в восторге от того, что будильник всё еще работает», — приводит Belfast Telegraph слова Морриша.

Кроме того, голос своей бабушки впервые смогли услышать двое детей Морриша. «Я поставлю его рядом с моей кроватью. Теперь, когда дети захотят меня разбудить, они смогут заставить мою маму сделать это», — сказал мужчина.

На твит Морриша, в котором он рассказал о своей находке, ответил создатель этого будильника Том Лоутон. «Эд, это потрясающе. WakeYoo — мое первое изобретение. Я очень тронут твоей историей, надеюсь, у тебя всё хорошо», — написал Лоутон.

 

Все мы умиляемся маленькими щеночками и котятами, потому что считаем, что именно в этом возрасте они само очарование. Однако ударную дозу умиления могут вызвать и взрослые питомцы. Особенно если они настоящие здоровяки.

Сегодня мы собрали для вас несколько до неприличия прелестных котов и собак, которые вымахали до небывалых размеров, чтобы занимать больше места в сердцах своих хозяев.

Хорошего дня и громадного настроения!

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