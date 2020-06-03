3 июня: первый плюшевый динозавр в космосе и (не)последний тролль в небе

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Еще одним героем запуска космического корабля Crew Dragon компании SpaceX помимо космонавтов стал игрушечный динозавр по имени Тремор. На него обратили внимание пользователи соцсетей, следившие за трансляцией. После этого динозавр стал очень популярен, а запросы на его покупку в интернете увеличились в несколько раз.

Как пишет The Verge, Тремора взяли на борт космического корабля в качестве индикатора невесомости. Динозавр для такой ответственной миссии был выбран не просто так: дело в том, что сыновья астронавтов Боба Бенкена и Дага Хёрли обожают динозавров. Перед полетом отцы попросили их выбрать игрушки, которые, по их мнению, будут достойны отправиться в космос. В результате был выбран Тремор.

После успешного запуска Crew Dragon, за которым следил весь мир, Тремор стал настоящей звездой. Многие тут же захотели приобрести себе такого же динозавра. К тому же, как выяснилось, Тремор — один из представителей популярной в США линейки мягких игрушек Beanie Babies, которые очень ценятся коллекционерами.

Так, например, аналитики AliExpress в России заметили, что число запросов по слову «динозавр» увеличилось на 32%. А на eBay этого динозавра выставили на аукцион. На момент написания новости за него предлагали около семи тысяч рублей.

К слову, игрушки отправляются в космос не в первый раз. Использовать их в качестве индикаторов невесомости — давняя традиция полетов на Международную космическую станцию (МКС). В разные годы на МКС побывали совы, медвежата, драконы и многие другие игрушки.

Например, в 2014 году космонавт Антон Шкаплеров отправился на МКС вместе со снеговиком Олафом из «Холодного сердца», которого ему подарила его дочь. А в 2016 году Алексей Овчинин взял с собой розовую сову.

А что бы вы взяли с собой в космическое путешествие? Напишите свой ответ в комментариях.

Московский лейбл «Домашняя работа» выпустил карантинный сборник треков своих артистов, разношерстный, но весьма увлекательный по составу — от шугейза группы «Сияние» до техно певицы Ушко. Интересные открытия — Sapfir и Plaisir Douteux. Ну, а главные приманки, конечно, треки от основателей лейбла — группы «Пасош» и их лидера Петара Мартича. Именно с треком последнего мы сегодня и знакомимся — «Как гулять с собакой (в том числе чужой) во время эпидемии».

Немецкий пилот, управлявший самолетом Diamond DA20-A1 Katana, изобразил в небе над Германией огромный мем. Траектория его полета появилась на сайте Flightradar24.

Неназванный хозяин воздушного судна вылетел из города Фридрихсхафен земли Баден-Вюртемберг и вернулся обратно. При этом он составил маршрут так, чтобы его след образовал гигантский троллфейс. На весь полет пилоту понадобилось 2 часа 20 минут.

Ранее в мае неизвестный пилот оставил в небе над Россией надпись из трех слов. Экипаж вывел фразу «А где все?» Случай был зафиксирован в районе села Сидоровка в Колыванском районе Новосибирской области. Спустя несколько дней в том же районе появилась надпись «Отпуск будет». Полет был выполнен на том же самолете.

Изображение, впоследствии ставшее троллфейсом (Trollface), впервые появилось на сайте Deviantart в 2008-м и стало популярным мемом после того, как его стали использовать на имиджбордах.

Голосовой помощник «Алиса» научилась рисовать картины по запросу пользователей, сообщает пресс-служба «Яндекса». Она даже способна изобразить абстрактные понятия, вроде любви и счастья (и карантина).

Достаточно просто попросить ее «Алиса, нарисуй панду (маму, кота, вечеринку)». Получая одинаковые запросы, помощник старается не повторяться, каждый раз изображая что-то новое. Потом картину можно скачать и использовать как фон в видеоконференции или распечатать и повесить на стену. Можете посмотреть в нашей галерее, какие «шедевры» «Алиса» уже успела сотворить.

Хорошего дня и не болейте!