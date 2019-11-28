28 ноября: лазерные дворники для автомобиля и вязаный забор

Бодрое утро! Пока американцы поедают праздничную утку в честь Дня благодарения, мы отмечаем день придумывания новых слов. Желаем никому не страдать сегодня на сизифингах, избегать факапов и не заниматься бодишеймингом.

За окном сегодня хмурая осенняя погода. Но это не беда, у нас есть очередная порция хороших утренних новостей для поднятия настроения.

Британка связала себе забор. Нет, это не опечатка, а новая модная тенденция в дизайне. Швея Анна Аннисон вяжет заборы на заказ. На один забор уходит до трех недель, а в качестве ниток женщина использует огромные провода и черную нить, изготовленную их ткани для рыболовных сетей.

Сначала Анна связала забор для себя, но когда соседи увидели результат, им так понравилось, что многие заказали Анне такой забор. Необычные заборы украшают пару кварталов в ее родном городе.

В Сети обсуждают видео, в котором на греческого журналиста напала свинья во время прямого эфира. На самом деле животное хотело внимания и поэтому все утро преследовало корреспондента. Из-за чрезмерной настойчивости дамы прямое включение пришлось прервать.

Интересная новость для водителей. Tesla изобрела лазерные дворники для всех будущих моделей своей марки. По задумке система будет сама распознавать грязь на всех поверхностях от лобового стекла до зеркал заднего вида и объективов камер. Убирать загрязнения системе поможет лазерный луч. Правда, как система будет работать во время дождя и снега разработчики не объясняют.

В качестве паузы посмотрим рождественский клип Мэрайи Кэри. Между прочим ролик побил сарзу несколько рекордов книги Гиннеса по числу просмотров и количеству времени в британских чартах.

В галерее сегодня несколько необычных вариантов тостов, опять же в честь праздник. Сегодня во Франции отмечается День тостов.