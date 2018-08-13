13 августа: Символ дня - ленивые тюлени

Всем привет! Вывод утра: пятница, 13-е куда позитивнее, чем понедельник, 13-е.

О погоде на неделю:

Стремительная милота дня.

В Австралии три тюленя удобненько устроились на носу корабля и отправились в путешествие:

Именно так и надо проводить все понедельники, а не вот эта вот ваша работа…

А теперь мультик.

На ютьюб-канале «Союзмультфильм» вышла пятая серия мультсериала «Новое Простоквашино». В новом эпизоде пес Шарик пытается снять вирусное видео, чтобы раскрутить свой блог. Просто «запостить котика» у него не получается, так как Матроскин выступает категорически против, поэтому Шарик придумывает новый сценарий.

Новости! Сегодня подборка про скульптуры.

В Испании кто-то нарисовал кошачью морду и подпись в честь группы Kiss на мраморной статуе святого в соборе Сантьяго-де-Компостела 12-го века. Об этом 6 августа сообщили паломники. Рисунок очень похож на грим ударника группы «Kiss» Эрика Сингера. Полиция разместила в Твиттере пост с просьбой к пользователям помочь разыскать преступника.

Еще один акт вандализма произошел в Санкт-Петербурге. Там буквально покусились на святое: на Медного всадника. Группа молодых людей пыталась пожарить шашлычок прямо на статуе. Они успели затащить на Медного всадника мангал и пакет с углем. Накануне вандалов удалось задержать, их накажут за хулиганство.

А в Калининграде ничего не испортили. Наоборот, занялись созиданием — установили памятник сому, который мешал реконструкции моста «Высокий». Размер конструкции — около двух метров. Эту скульптуру городу подарила строительная компания, которая ремонтировала мост. Напомним, это была история двухлетней давности: в июле 2016 года строители моста заявили, что во время подводных работ наткнулись на огромного сома, который мешает им проводить реконструкцию, пытаясь отогнать их от своего жилища. Вес сома составлял приблизительно 200−220 килограммов. Что стало с сомом — неизвестно. Но мост в итоге построили.

Музыкальная пауза!

Клип на Behind The Mask Майкла Джексона. Видео сняли ещё в 2011 году, но опубликовали на официальном YouTube-канале только на днях:

На этих выходных в Петербурге прошел третий международный фестиваль «Фонтанка-SUP», в рамках которого более 500 сапсерферов из Финляндии, Кипра, Белоруссии, Украины, Польши и России в костюмах проплыли по каналам в центре города:

В галерее — несколько фото с этого яркого события от «Фонтанка Ру»!