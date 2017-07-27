27 июля: Круглая радуга и родео на пожарном шланге

Доброе утро! Хочется вот так:

А надо на работу.

Начнем день с красоты. С подъемного крана, который находится на стройке комплекса «Лахта-центр» (в нем будет расположена штаб-квартира «Газпрома») в Санкт-Петербурге засняли круглую радугу! Обычно именно так выглядит привычный нам полукруг с большой высоты:

Конечно, такое явление не раз попадало на видео и становилось хитами YouTube. Вот, например, круглая радуга с самолета:

Или разноцветное кольцо, заснятое с дрона в Италии:

В общем, жаль, что люди не могут летать как птицы.

Новости из мира пожаротушения (в прямом смысле слова).

Неизвестный пожарный из Читы снимает и монтирует процессы тушения пожара от первого лица. Видео публикует на YouTube-канале. Вот последняя работа: пожар в частном доме тушили на протяжении полутора часов. Ещё пять часов ушло на разбор завалов и контрольную «проливку». В видео все это уместилось в без малого три минуты:

А вот уже более лайтовое видео от пожарных из города Белькур в Северной Дакоте. Они придумали весьма оригинальную игру: самый смелый и выносливый должен удержаться на бешено пляшущем шланге. На этом видео отчаянный ковбой пытается удержаться на 76-мм шланге 200 PSI, но, учитывая, что давление некоторых шлангов может достигать 20 бар, это весьма непростая задача. Настоящее родео:

Просто всякие новости.

25 июля спортсмен-любитель Алексей Серёдкин попытался проплыть вдоль реки Невы. Плыл он 14 часов без остановок и преодолел порядка 70 км. Стартовал от крепости Орешек и должен был финишировать около «Зенит-Арены», где река впадает в Финский залив. Но ближе к концу заплыва спортсменом заинтересовались сначала МЧС, а потом и полиция: попросили пловца и его команду поддержки сойти на берег. Их даже задержали, но, вроде, пока никаких обвинений не выдвинули. Несмотря на то, что пройти запланированный маршрут целиком не удалось, экстремалы считают, что проплыли по Неве дальше всех.

В Новосибирске при ремонте школы строители нашли капсулу времени с обращением к школьникам 1980 учебного года от школьников 1967-1968 годов. В нынешней администрации о капсуле ничего не знали. Впрочем, о ней явно забыли и в 1980 году, куда ее и "отправили":

"Мы живём в славном юбилейном году, когда нашей родине исполняется 50 лет. В честь юбилея наш школьный коллектив — пионерская и комсомольская организация — обязуется хорошо учиться, принимать активное участие в общественной жизни школы, района".

В письме школьники также обещают собрать металлолом на постройку трамвая и изучить жизненный путь Владимира Ленина и его соратников. Вот такой вот неожиданный привет из прошлого. Теперь найденное письмо зачитают на линейке, а потом поместят в школьный музей.

На Kickstarter собирают средства на запуск в производство браслета Steer, предназначенного для водителей и не дающего уснуть за рулём. Устройство с помощью 16 сенсоров анализирует частоту сердечных сокращений владельца и проводимость его кожи и на основе полученных данных делает вывод о его усталости. Браслет замеряет показатели каждые 2 секунды. Если водитель начинает засыпать, Steer предупреждает его об опасности вибрацией. Если он не реагирует и оказывается слишком близко к тому, чтобы заснуть, устройство применяет электрический ток. По словам производителей, его продажа начнется в ноябре. Стоить этот "электрошокер для водителей" будет 199 евро.

Веселья ради - забавы для.

Teleport Future Technologies, компания с российскими корнями, представила приложение Teleport (доступно для iOS и Android), которое с помощью технологий на базе нейросетей позволяет изменять цвет волос. Чтобы воспользоваться приложением, необходимо сделать селфи и выбрать один из фильтров в каталоге Teleport.

Вот "пробы пера" от телеведущей Регины Тодоренко:

Видеоблогера Саши Спилберг:

И не-знаем-как-ее-назвать Ксении Бородиной:

Ну что, вперед, примерять разноцветные прически!

Галерея сегодня для фанатов "Игры престолов". Художник Григорий Масурас решил поэкспериментировать и соединил персонажей Disney с загадочным миром «Игры престолов». Эльза превратилась в Дейнерис Таргариен, Рапунцель в Сансу Старк, Белль примерила роль Маргери Тирелл, Жасмин стала Элларией Сэнд, а Аврора очень похожа на Серсею Ланнистер.