5 июля: «Релакс, мой пупсик, сейчас как бомбанем»

Всем привет! Прекрасная новость для начала июля. В Норильске выпал первый июльский снег!

У нас в Туле, конечно, снег пока не идет, но, кажется, скоро и этого дождемся. Такая погода просто не может называться июльской. Где жара, где палящее солнце, где дымящийся асфальт?!

Видео, от которого легко проснуться и взбодриться. С него и начнем!

Родители выпускников школы Енисейска (Красноярский край) сняли в подарок детям клип. Очень странный. Они поют песню с десятками отсылок к популярным мемам. Вот только несколько фразочек из этого ада: «в топе с тобою родаки», «выпускной — огонь», «релакс, мой пупсик, сейчас как бомбанем», «мамка хочет хайпануть» и «родители в тренде — это кайф». Также родители пожелали выпускникам «счастья, здоровья, большого ума» и «годной шавухи».

Больше ни слова. Релакс, пупсики, смотрим:

И кое-что очень экстремальное, чтобы закрепить бодрость от предыдущего ролика.

Посмотрите видео, в котором чайка едва не протаранила квадрокоптер. Птица в последний момент сделала крутой переворот, чтобы увернуться от дрона. Ас! Обратите внимание, с каким выражением она смотрит на летающую игрушку (видно в замедлении). Наверное, недоумевает, что за птиц такой странный:

Новости!

Неизвестные уличные художники напомнили жителям Екатеринбурга, что не стоит надолго оставлять без присмотра машины. Однажды утром гараж-«ракушка» и старенький «Москвич» превратились в арт-объект. Эх, жаль, что реальный мир нельзя "отфотошопить".

Возле норвежского водопада Скьерфсфоссен построили общественный туалет. Да такой, в котором и заселфиться не стыдно. Здание, напоминающее кусок скалы, облицевали плитами из местного камня, а внутри отделали сосновой фанерой — этот материал, по замыслу создателей, сочетается с оттенками растительности и деревьев на другом берегу реки. Высокие узкие окна и стеклянные панели, вделанные в пол, позволяют смотреть на реку, лес и горы. Внутри небольшой постройки находятся две туалетных кабинки и техническое помещение.

Макет дроида R2-D2, использовавшийся на съёмках первых трёх эпизодов «Звёздных Войн»(в порядке выхода на экраны) ушёл с аукциона Profile in History в Калифорнии за 2,76 миллиона долларов. Кто купил любимца фанатов космической саги, неизвестно. Для съёмок фильмов было сделано четыре макета R2-D2; некоторые двигались самостоятельно, внутри некоторых сидел актёр Кенни Бейкер, указанный в титрах как исполнитель роли дроида. Модель, проданную с аукциона, собрали из частей разных макетов. Её высота — чуть больше метров. Дизайн дроида придумал художник Ральф МакКвари. Кроме дроида на аукцион были выставлены световой меч Люка Скайуокера (продан за 450 тысяч долларов) из первых двух эпизодов саги и шлем Дарта Вейдера (96 тысяч).

Музыкально-танцевальная пауза!

В Краснотурьинске 400 осужденных устроили флешмоб против наркотиков. И станцевали под очень странное попурри. Там и «Ай се ту пего», и «Грибы», и даже «Калинка»… «Мы против наркотиков, мы за ЗОЖ!» О_о

Залипалочка для офисных сотрудников — браузерная игрушка под названием It Is As If You Were Doing Work («Как будто ты работаешь»). По сути это симулятор офисного сотрудника, которому приходится выполнять абсурдные задания.

Со стороны человек, играющий в It Is As If You Were Doing Work, может показаться занятым, однако в этот момент на его экране, скорее всего, будет «висеть» всплывающее окно с очередным странным поручением.

В начале игры пользователю предлагают ввести логин и пароль и таким образом авторизоваться в системе. После этого, на экране виртуального компьютера с операционной системой, стилизованной под первые версии Windows, начинают появляться задания. Среди наиболее адекватных задач — отправка электронных писем и заполнение документов. Придумывать текст необязательно: при нажатии любых клавиш клавиатуры на экране будет появляться нечто связное.

Вскоре к обычным заданиям добавляются более абстрактные поручения. Например, передвинуть ни за что не отвечающих ползунок на конкретную позицию, выставить дату в календаре или просто закрыть всплывающее окно. Параллельно с этим на экране появляются мотивирующие картинки, которые также приходится закрывать.

«Рабочее время» в It Is As If You Were Doing Work разбито на интервалы. В перерывах можно поиграть в вариацию классической Breakout, послушать midi-музыку или поменять фон рабочего стола.

В галерее немного моря от фотографа Lloyd Meudell. Хорошего вам дня!