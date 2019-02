25 февраля: Пора прощаться с зимой

Всем привет! Незаметно наступил последний понедельник зимы. Ребят, на этой неделе уже весна!!!

Прогноз погоды на рабочую неделю соответствующий: что-то среднее между зимой и весной. Но пока еще рановато снимать шапки и менять пуховики на легкие куртки:

А вот в Лас Вегасе пока весной и не пахнет.

На прошлой неделе самый азартный город США буквально завалило снегом. Усиливает впечателние то, что находится он посреди пустыни Невада, и вообще-то снега там обычно не бывает. Конечно, к этому никто был не готов, и жители восприняли снегопад по-разному: некоторые рады необычному явлению, а другие видят в этом символ надвигающегося апокалипсиса.

Фотки прям впечатляют:

Начнем эту неделю с милоты!

Помните самую трогательную сцену из мультфильма «Король Лев» — когда Симба находит тело своего отца Муфасы? Честно признавайтесь — плакали? А теперь посмотрите реакцию собаки на этот эпизод:

I never had any reaction to this scene, and look at this dog … I’m clearly alien. pic.twitter.com/4Rxtw1JNGO