25 февраля: Пора прощаться с зимой

Всем привет! Незаметно наступил последний понедельник зимы. Ребят, на этой неделе уже весна!!!

Прогноз погоды на рабочую неделю соответствующий: что-то среднее между зимой и весной. Но пока еще рановато снимать шапки и менять пуховики на легкие куртки:

А вот в Лас Вегасе пока весной и не пахнет.

На прошлой неделе самый азартный город США буквально завалило снегом. Усиливает впечателние то, что находится он посреди пустыни Невада, и вообще-то снега там обычно не бывает. Конечно, к этому никто был не готов, и жители восприняли снегопад по-разному: некоторые рады необычному явлению, а другие видят в этом символ надвигающегося апокалипсиса.

Фотки прям впечатляют:

Начнем эту неделю с милоты!

Помните самую трогательную сцену из мультфильма «Король Лев» — когда Симба находит тело своего отца Муфасы? Честно признавайтесь — плакали? А теперь посмотрите реакцию собаки на этот эпизод:

I never had any reaction to this scene, and look at this dog … I’m clearly alien. pic.twitter.com/4Rxtw1JNGO — eclectik relaxation (@eclectik) 22 февраля 2019 г.

Хозяин Луны (так зовут собаку) Джош Майерс заявил, что ее реакция оказалась «самой милой вещью, которую он когда-либо видел».

Новости!

Компания «Томаа» совместно с Третьяковской галереей выпустила лимитированную коллекцию браслетов-конструкторов «Русский авангард». Украшения сделаны из натуральной кожи и ювелирного сплава, покрытого золотом или серебром. Они выполнены по мотивам картин «Летящий сокол» и «Птица» Наталии Гончаровой, а также «Без названия» и «Женщина с граблями» Казимира Малевича. Все изделия упакованы в подарочные коробки. Стоимость браслетов составляет 6 тысяч рублей. Как вам такие высокоинтеллектуальные украшения?

Французская федерация фехтования признала дуэли на световых мечах официальным видом спорта и выпустила официальные правила для соревнований. Обещают, что это будут очень зрелищные события, почти как в «Звездных войнах». Согласно задумке федерации, дуэли на световых мечах со стороны должны быть похожи на оригинальные бои из фильмов. Для этого участники дуэли должны будут заносить меч за голову перед каждым ударом. Таким образом бои будут состоять из «длинных» движений, а не из коротких ударов, как в случае с саблями. В остальном правила повторяют регламент обычного фехтования. Участники получают очки только когда касаются противника: попадание в голову или тело даёт пять очков, в ноги или оружие — три очка, за попадание в руки — одно очко. Первый, кто наберёт 15 очков, выигрывает. Если матч не закончился за три минуты, выигрывает тот, кто набрал больше очков.

Команда из пяти художников-фрилансеров под руководством Роберта Хайронимуса в честь 50-го юбилея рок-фестиваля «Вудсток» воссоздала психоделический микроавтобус Volkswagen, который стал одним из его символов. В 1986 году Хайронимус по просьбе вокалиста рок-группы Light Боба Гримма разрисовал микроавтобус Volkswagen Kombi мистическими и эзотерическими символами, которые олицетворяли музыкальных героев поколения. Через год Гримм приехал на «Вудсток» на этом микроавтобусе и оставил его возле сцены, чтобы можно было залезать на крышу и оттуда слушать выступление артистов. Снимок с музыкантами на крыше автобуса попал в музыкальный журнал Rolling Stone и стал культовым. «Каждая сторона автобуса рассказывает историю, много историй, и все они говорят о единстве, совместной работе и более высоком уровне осознанности. Вот что такое автобус Light», — сказал Хайронимус. Публике Volkswagen представят на юбилейном фестивале, который пройдет в августе.

Музыкальная пауза!

Помните хит Снупа Догга и Фаррела Уильямса «Drop It Like It?s Hot»? Тут появился забавный ремикс на эту песню, главная роль в котором отведена обычному душу. В видео неисправная сантехника идеально подвывает в такт протяжному «Sno-o-o-o-o-op» из начала композиции.

Конечно, не оставим вас без продолжения. Вот оригинал, поможет бодро начать понедельник:

Прямо сейчас проходит церемония вручения "Оскаров"! Следите?

Самын интересные результаты в сегодняшнем "Утре" опубликовать не успеем, но зато можем уже рассказать, кто стал триумфатором "анти-Оскара" - премии "Золотая малина", которую вручили на прошлой неделе:

Лидером по числу наград стала картина «Холмс & Ватсон», выигравшая большинство номинаций.

Худший фильм — «Холмс & Ватсон»;

Худшая режиссура — Этан Коэн («Холмс & Ватсон»);

Худшая мужская роль — Дональд Трамп («Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9»);

Худшая женская роль — Мелисса МакКарти («Игрушки для взрослых»);

Худшая мужская роль второго плана — Джон Си Райли («Холмс & Ватсон»);

Худшая женская роль второго плана — советник президента США Келлиэнн Конуэй («Фаренгейт 11/9»);

Худший актёрский дуэт — Дональд Трамп и «его неизменная мелочность»;

Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат — «Холмс & Ватсон»;

Худший сценарий — «Пятьдесят оттенков свободы»

Мы как-то уже рассказывали про девушку из Таиланда, которая воссоздаёт известные луки из настоящего лука и других продуктов. Если раньше она копировала образы звёзд на красной дорожке, то теперь под её прицелом — яркие образы киногероев! Зацените: