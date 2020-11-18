18 ноября: самый молодой программист мира и птица года в Новой Зеландии

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Дело ясное, что дело темное. Сегодня в Туле утром малооблачно, днем и вечером пасмурная погода, а уже ближе к ночи стоит ожидать выпадения снега. А температура воздуха днем опустится до -4 градусов.

Шестилетний мальчик, ученик второго класса, Архам Ом Талсания из индийского города Ахмедабад вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой программист в мире. Об этом пишет Asian News International.

«Мой отец научил меня программировать. Я пользуюсь планшетами с двух лет, а в три года у меня появились гаджеты с iOS и Windows. Позже я узнал, что отец работает с Python», — рассказал Талсания.

Он успешно сдал тест и получил сертификат по языку программирования Python от Microsoft. После этого он стал создавать небольшие игры.

Через некоторое время с ним связались и попросили прислать примеры работ, после чего мальчик получил сертификат рекордсмена Гиннесса.

«Я хочу стать предпринимателем и всем помогать. Хочу создавать приложения, игры и системы для программирования. Кроме того, я хочу помогать нуждающимся», — рассказал Талсания.

Отец мальчика рассказал, что его сын интересовался гаджетами с самого раннего детства: он играл в игры на планшете, любил решать головоломки.

А давайте вспомним, чем мы занимались в свои шесть лет? Делитесь в комментариях какие у вас были занятия в это время.

20-летняя Стелла Роуз Беннетт из Новой Зеландии — новейшая поп-звезда, за которой надо следить прямо сейчас. В этом фантасмагоричном ролике она кормит капустой гигантских улиток и гоняет на велике посреди зарослей светящихся грибов. Сегодня слушаем Benee - «Snail».

В Новой Зеландии подвели итоги онлайн-голосования за звание «Птица года». Его завоевал нелетающий попугай какапо, сообщает учредитель ежегодного конкурса — организация Forest and Bird.

Новозеландский попугай какапо считается одним из наиболее древних ныне живущих видов птиц. В 1990-х годах какапо были на грани вымирания, но с тех пор количество особей увеличилось с 50 до 213. Длина тела какапо — около 60 сантиметров, а вес в зрелом возрасте — от 2 до 4 килограммов.

Утратившие способность к полноценному полету, эти птицы выживают только на островах, свободных от хищников, и ведут ночной образ жизни. Как отмечает The Guardian со ссылкой на организаторов конкурса, какапо медленно размножаются, гнездятся на земле, а их главный способ защиты — притвориться кустом.

Птицу года в Новой Зеландии выбирают с 2005 года. Конкурс учредили для того, чтобы осведомить местных жителей о пернатых и вдохновить их на помощь защитникам дикой природы. Еще одним фаворитом конкурса в этом году был тороа (новозеландский альбатрос), а новозеландский секс-шоп призывал голосовать за птицу хихи — «полиаморную, сексуально активную птичку с большими яичками».

Не обошлось на конкурсе и без скандала: в него вмешались мошенники и «накрутили» малому пятнистому киви более 1,5 тысячи голосов. Однако официальным наблюдателям удалось обнаружить нарушение, после чего все фейковые голоса были удалены.

Искусство фотографии требует глубоких познаний в данной области и постоянного совершенствования навыка. Но порой случайные снимки магическим образом соединяют в себе целостность композиции, ловят капризный свет и превращаются в настоящее произведение искусства.

Сегодня мы собрали для вас 15 снимков, напоминающих картины эпохи Возрождения. И хоть они не выставлены в галерее, такие фотографии успели получить известность и даже обзавестись гордым названием «случайный Ренессанс». Смотрим!

Хорошего дня и пушистого настроения!