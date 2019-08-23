23 августа: видео 107-летнего «Титаника» и тренировка с аллигатором

Доброе утро! До конца рабочей недели остаются считаные часы, и можно уже планировать, как провести пятничный вечер.

Кстати, о планах. Планируйте всё заранее, уж очень яркая программа предстоит: встречи с актерами, мастер-классы режиссеров и фильмы, фестивали тяжелой музыки и гаражного рока и выставка 20 неожиданных архитектурных проектов. Подробности в традиционном обзоре.

В ближайшие три дня погода будет солнечной. Правда, немного похолодает.

А вот испанские исследователи показали, как выглядит «Титаник» 107 лет спустя. Впервые за 14 лет ученые решили исследовать судно. Для этого им потребовалось пять погружений на глубину более 3000 метров. Видео снято в 4К.

Модель Playboy шокировала всех, показав кадры с тренировки.

На фото и видео девушка приседает с утяжелением, но вместо штанги у нее на плечах аллигатор. Снимки сделаны в заповеднике аллигаторов, расположенном в парке Эверглейдс. Модель находилась рядом с ямой, где сидели 12 аллигаторов, а помогал ей специалист из Gator Boys.

В качестве музыкальной паузы посмотрим клип Ноэля Галлахера, стилизованный под 80-е.

NASA опубликовали снимки Багамских островов, сделанные прямо из космоса. Получилось красиво, смотрите галерею.