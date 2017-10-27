27 октября: Утренний кофе + сальто

Доброе утро! Последняя октябрьская пятница начинается со снежного утра. Какая же красота!



Фото Ян Новиков

Всех с первым снегом! Жаль только, что он к нам пока ненадолго. Судя по погоде, все быстро растает и превратится в грязную жижу (уж простите за такой утренний "позитив"):

На выходных нас ждут конкурс красоты среди студентов, фестиваль немецкой культуры, изрядно наделавшая шуму скандальная «Матильда» и многое другое. Идеи для интересного уик-энда - в нашем еженедельном специальном обзоре:

Сегодня у нас в Туле важный футбольный матч - "Арсенал" встречается с ЦСКА.

Во-первых, конечно, приглашаем всех на стадион, а во-вторых - это отличный повод для пары интересных футбольных историй этим утром.

Итак, история (вернее, видео) номер раз.

Несколько секунд из индонезийского футбола. Кажется, этот спортсмен ввел чит-код на скорость:

История (вернее, видео) номер два.

Длительная серия пенальти в чемпионате Таиланда по футболу закончилась необычным образом. При счёте 19-19 игрок одной из команд попал в перекладину, после чего вратарь другого клуба побежал праздновать. Однако мяч отскочил от поля и всё-таки закатился в ворота. Гол засчитали. Сколько драмы в одном маленьком видео:

Бодрость! Еще больше бодрости!!!

GoPro наградила норвежского сноубордиста Стиана Аадланда за видео «Как выпить утренний кофе в Шпицбергене». Ах, это прекрасное видео - то, что нужно для снежной пятницы:

Приготовили еще одну подборку новостей. Про автомобили.

Компания Honda показала необычный концепт Ie-Mobi, представляющий собой своего рода комнату на колесах. Это полностью электрическое транспортное средство на 6 колесах, которое реально может быть использовано в качестве жилой комнаты (ее площадь — 4,95 квадратного метра). Компания также показала, что Ie-Mobi (слово «le» переводится с японского как «дом») Concept сможет интегрироваться в дизайн «умного» дома — то есть это будет его небольшая мобильная часть.

А вот интересная идея от Toyota. Автопроизводитель представил концепт мягкой машины, безопасный для водителя и пешеходов. Она вся закрыта воздушными подушками. Машина называется Flesby (на видео вы можете увидеть уже вторую модель, Flesby II), и создана компанией по производству резины, которая недавно вышла из концерна Toyota. То есть главная задача машины — это продемонстрировать качество резины от производителя. Экстерьер машины в буквальном смысле мягкий, и навряд ли она когда-нибудь будет запущена в массовое производство, но смотреть на нее крайне забавно. Все воздушные подушки вынесены на кузов машины, полностью защищая ее, а в сам материал встроена светодиодная подсветка, которая позволяет водителю подавать знаки пешеходам и другим водителям. В случае столкновения с человеком мягкая поверхность полностью поглощает удар, не нанося вреда ни пешеходу, ни машине, говорят компании. Даже жаль, что это просто концепт...

И немного истории. В ходе раскопок неподалёку от турецкого города Шанлыурфа учёные обнаружили детскую игрушку в виде небольшого глиняного "автомобиля" (скорее, конечно, колесницы, но почему бы не помечтать). Удалось установить, что машинке около пяти тысяч лет - она относится к Бронзовому веку! Её колёса держатся на специальных осях, а задняя часть даже украшена узором. Учёные предполагают, что игрушка принадлежала сыну правителя или высокопоставленного городского чиновника. Находка игрушечного автомобиля имеет довольно важное значение для истории. Теперь очевидно, что даже пять тысяч лет назад, или три тысячи лет до Рождества Христова, дети играли в машинки, которые были похожи на существовавшие в то время транспортные средства — всевозможные колесницы, повозки и тележки.

И милота напоследок.

Просто щеночки едят арбуз. Иногда это все, чего тебе не хватает в жизни:

В галерее пусть будут эти чудесные осенние ежики. У нас пусть и снежный, но все еще октябрь!