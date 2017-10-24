24 октября: "Умное" полотенце и "удар скорпиона"

Доброе утро! Силы есть?

Кстати, кто вчера вечером снег видел? Такие хлопья красивые! Правда, таяли, не долетая до асфальта. Но ничего, нам уже в среду настоящий первый снег обещают.

Начинаем с бодрого и НАШЕГО рекорда!

20-летняя Анна Белыш из Омска установила новый рекорд по стрельбе из лука ногами. За три минуты она попала в мишень семь раз, причем один из них - с завязанными глазами. И таким образом обновила свой же рекорд полуторагодовалой давности:

А теперь милота и вера в человечество.

В Таиланде мотоциклист спас котенка, остановив движение на оживленной улице:

Новости!

ФИФА определила лучший гол года: его забил нападающий лондонского «Арсенала» Оливье Жиру. Это был мяч в ворота «Кристал Пэлас» в матче Английской премьер-лиги 1 января 2017 года. Посмотрите только, какая красота: гол сразу же прозвали «ударом скорпиона»!

В Екатеринбурге создали первую в стране галерею арт-объектов для слабовидящих и незрячих людей. Галерея «Брайль-арта» появилась на стене здания Свердловской государственной детской филармонии. Авторы экспозиции — команда фестиваля «Стенограффия», сообщество «Белая трость» и креативное агентство Possible Moscow. Как рассказали участники «Стенограффии», галерея состоит из трех объектов, соединяющих в себе визуальные символы и текст, написанный шрифтом Брайля. Каждый элемент экспозиции посвящен известным общественным деятелям, которые жили и творили после полной потери зрения. Среди них: музыкант Рэй Чарльз, изобретатель и программист Михаил Пожидаев и бегунья Марла Раньян. Главная задача арта — вдохновить всех слабовидящих и незрячих вести активную жизнь, несмотря на неудобства городской инфраструктуры и невнимательность окружающих. Фон каждого объекта отражает область, в которой герой добился выдающихся результатов, а шрифтом Брайля написана его биография.

И наконец-то (НАКОНЕЦ-ТО) кто-то придумал "умное полотенце": оно помогает отличить сторону, которая используется для вытирания попы, от стороны, которой можно вытирать лицо! Боже, как оно это делает?!..

Все гениальное - просто! Весёлые ребята из компании West выпустили комплект из мыла, полотенца и мочалки, чётко поделенных на две части. На одной написано «Лицо», на другой — «Ягодицы». С таким простым и понятным разделением вы всегда будете знать, какой стороной и что мыли/вытирали, и избавитесь от гигиенических опасений.

Музыкальная пауза!

На днях на фестивале электронной музыки в Амстердаме журнал DJ Mag назвал имя лучшего диджея 2017 года. Им стал Мартин Гаррикс. Нидерландский музыкант уже второй год подряд удерживает звание лидера мировой EDM-сцены:

На втором месте — Dmitri Vegas & Like Mike:

А на третьей строчке — Armin Van Buuren.

Также в двадцатку лучших вошли:

4. Hardwell

5.Tiësto

6. The Chainsmokers

7. David Guetta

8. Afrojack

9. Steve Aoki

10. Marshmello

11. Don Diablo

12. KSHMR

13. Oliver Heldens

14. W&W

15. Calvin Harris

16. Skrillex

17. Alan Walker

18. R3hab

19. Alok

20. Dash Berlin.

А вот в сотку лучших диджеев "на флажке" вошли музыканты из России — Swanky Tunes заняли 99 место. В этом году они записали новый танцевальный трек Chipa-Lipa с The Parakit, взорвавший российские чарты:

А это видео для тех, кто хочет придумать классный костюм на Хэллоуин (или на любую другую костюмированную вечеринку), но не особо хочет напрягаться. Вот идеи, в центре которых - простая белая футболка!

Первый вариант самый годный:

В галерее - творчество американца Джейсона Фэнна. Он развивает собственное направление в лэнд-арте: вьёт гнезда! В прямом смысле слова. Его бренд называется Spirit Nest Creations, что условно можно перевести как «Создание духовных гнёзд». Он делает гнёзда в лесах, в общественных парках, просто в городах – везде есть место для небольшого участка странной природы.

Как же хочется сейчас спрятаться в такое гнездышко и не идти на работу.......