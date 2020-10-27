27 октября: исполнение детской мечты спустя 30 лет и необычное блюдо из кошачьего корма

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Хотя бы без дождя. Сегодня в Туле ожидается пасмурная погода, а температура воздуха прогреется до +10 градусов.

Наталья Должикова из деревни Туровка в Орловской области кардинально изменила свою жизнь. После 30 лет работы школьной учительницей она решила стать дальнобойщицей. Об этом пишет издание «Наше Время».

«Как-то я поймала себя на мысли — пора! Если не сейчас, то никогда! И буду в старости, сидя на лавочке, с тоской смотреть на молодежь, терзая себя мыслями, что могла совершить, а побоялась», — рассказала Наталья.

Бывшая учительница теперь водит КамАЗ грузоподъемностью 20 тонн и длиной 13,5 метра с учетом полуприцепа. Свою машину она назвала Ляля.

На протяжении всего пути по осуществлению задуманного Наталья сталкивалась с удивлением окружающих. Она была единственной женщиной в своей группе в автошколе, когда получала водительские права категории Е, позволяющие управлять автомобилями с прицепом.

Когда она устроилась на работу, в московской фирме Наталья также стала первой дальнобойщицей-женщиной за всю историю компании.

«Обуздайте свои страхи и двигайтесь вперед! Не бойтесь того, что не получится. Бойтесь, что не попробуете повернуть свою реку жизни в другое русло!» — советует дальнобойщица. Во время первой поездки из Москвы в Санкт-Петербург ей было очень сложно и страшно, но со временем экс-учительница освоилась.

По работе Наталья уже побывала во многих городах России и недавно получила удостоверение водителя-международника и разрешение на перевозку опасных грузов. Она также начала общаться с другими дальнобойщицами.

«Впервые женщину за рулем фуры заметила в Астрахани. Сейчас в бесплатном приложении для мобильных устройств состою в группе. Нас там пока 33 девчонки-дальнобойщицы со всей страны. А знаете, какие есть? Им только 25 лет, а они мужика «за пояс заткнут», — рассказывает Наталья.

Как говорится, если на вашей вечеринке не поет Джарвис Кокер, даже не думайте нас приглашать. Сегодня слушаем Hot Chip и Джарвис Кокер - «Straight to the Morning».

Соведущий автомобильных передач Top Gear (2003−2015) и The Grand Tour (с 2016-го) Джеймс Мэй в своем кулинарном YouTube-шоу отважился приготовить кошачий корм. Многим интересно, каково на вкус такое желе, а британскому журналисту это теперь известно наверняка: не так уж и плохо!

Мэй приготовил ужин из пакетика кошачьего корма с говядиной, а также из желе с курицей и сыром. Он добавил к ним основу из обжаренного лука, моркови и перца чили, которые должны были замаскировать неприятный запах консервов. Сверху журналист добавил пюре быстрого приготовления. Все это отправилось в духовку на 25 минут — и вуаля!

Ведущий заверил зрителей, что их не обманывают и формочки с кошачьим кормом во время съемки или монтажа не меняли на блюда с бараниной или говядиной. Мэй и гость его шоу не были разочарованы в результате, отметив, что пробовали блюда и похуже. Они также сошлись в том, что чем-то похожим их кормили в школе. «А может, это и вовсе было то же самое», — шутит журналист.

Венгерский художник, известный в сети под ником Pixelfaker, объединяет известных мульт- и киногероев в неожиданных сценах. Созданные им картинки выглядят уморительно, но после их просмотра действительно хочется представить такие необычные «коллаборации».

Почему у Кевина из «Один дома» часто было такое испуганное лицо? Может быть, потому что ему на самом деле виделся клоун Пеннивайз. А бедный Кевин к тому же остался совсем без взрослых… Посмотрите фотопроект в нашей галерее.

Хорошего дня и духоподъемного настроения!