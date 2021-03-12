12 марта: блокбастер снятый с дрона и IKEA создаст игрушки по рисункам детей

Доброе утро! Начинаем зажигательную пятницу с потрясающих новостей. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле пасмурная погода, а температура воздуха опустится до -7 градусов. В субботу начнет понемногу теплеть до -2 градусов и прибавится небольшой снег. А в воскресенье воздух прогреется до +2 градусов.

Джей Кристенсен из Миннеаполиса снимает сложнейшие видео с использованием дронов. В одном из последних роликов дрон под его управлением на высокой скорости залетел в боулинг: пронесся мимо посетителей и катящихся шаров, покружил по залу и бару, проник в отделение с механизмами, убирающими и выставляющими кегли, и даже протиснулся между ног у одного из игроков. Безумие!

В конце Кристенсен нарочно сбил дроном кегли — по его словам, страйк не получился (некоторые кегли устояли), зато никто не пострадал. Кристенсен заявил, что видео полностью снято одним дублем. Но для этого потребовалось от 8 до 12 попыток.

Видео Кристенсена разошлось в твиттере, где его увидел режиссер «Стражей галактики» Джеймс Ганн. Постановщика так впечатлила работа Кристенсена, что он пригласил его в Лондон, на съемки третьей части «Стражей галактики».

«Я хочу, чтобы [авторы ролика] отправились с нами в Лондон позже в этом году, когда начнутся съемки „Стражей галактики. Часть 3“».

В день, когда выбирают нового участника «Евровидения» от России, прошлогодние несостоявшиеся фавориты конкурса бомбят ютьюб очередным беспроигрышным евродэнсом. Они что-то знают?!. Сегодня слушаем Little Big - Sex Machine.

Мебельная сеть Ikea выпустит мягкую игрушку собаки-русалки, эскиз которой нарисовал девятилетний петербуржец Савва. Об этом сообщается на сайте компании.

Российский школьник стал одним из пяти победителей ежегодного конкурса Ikea. Компания также выпустит игрушки по рисункам детей из Канады, Литвы, Польши и США. Это будут друзья-бутерброды, кошка, яичница и птица.

Всего в конкурсе участвовали более 66 тысяч детских рисунков. Такие игрушки компания продает в рамках благотворительной акции, вырученные средства идут на проекты для детей.

«Я люблю рисовать и часто придумываю разные истории. Так мне пришла в голову идея о такой необычной собаке, и я решил послать ее на конкурс», — рассказал Савва петербургским СМИ. По его задумке, собака-русалка помогает всем, кто попал в беду.

А вы бы купили такую игрушку? Делитесь своим мнением в комментариях!

Животные кажутся концентрированной милотой только пока одно из них не появится у вас дома. Вот тут-то и становится понятно, на что на самом деле способны эти пушистики. Разодранные тапочки или шерсть в вашем чае — всё это только цветочки по сравнению с теми мини-катастрофами, с которыми сталкиваются многие хозяева. Глядя на разрушительные последствия веселья животных, иногда можно только вздохнуть и взять в руки камеру, чтобы заснять получившееся безобразие.

Хорошего дня и зажигательного настроения!