4 мая: страус бегает наперегонки с украинским велосипедистом и воссоединение семьи благодаря TikTok

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Житель Индии Р. Венкатешварлу (R. Venkateshwarlu), у которого проблемы со слухом и речью, пропал два года назад. Он уехал из своего дома в деревне на юге штата Телангана на подработку и больше не вернулся. Дома у него остались жена и пятеро детей, пишет Би-би-си.

Как стало известно позже, чтобы добраться до места работы, мужчина залез в грузовик, который ехал в нужном ему направлении. Но водитель не знал об этом, а сам Венкатешварлу уснул.

В результате водитель выбросил мужчину посреди дороги. Тогда Венкатешварлу поймал другую попутку в надежде вернуться домой. Но его отвезли совершенно в другом направлении. Так он оказался в Лудхияне — промышленном городе на севере штата Пенджаб, который находится в двух тысячах километров от его родного дома.

Оказавшись совсем без денег, Венкатешварлу стал просить подаяния у прохожих. Положение усугубляло то, что мужчина плохо слышал и с трудом изъяснялся.

Но случайно он попал на видео, которое снял полицейский Аджайб Сингх. Во время карантина сотрудник правопорядка делал обходы и раздавал еду нуждающимся. Добрые дела он снимал на видео и выкладывал в TikTok. В одном из таких видео засветился Венкатешварлу.

Видео увидел друг сына пропавшего и сразу рассказал семье. После этого родственники Венкатешварлу связались с полицией Лудхияны, и те нашли старика. Вскоре за ним приехали родные и забрали домой.

Иван Дорн выпустил новый клип на трек Wasted. Видео сделано в стиле компьютерной игры, где Дорн может выпускать электрические молнии из рук и телепортироваться в пространстве. Кстати, главный герой в клипе — это 3D-версия Ивана.

Над клипом работал VFX-дизайнер Денис Щукин, который принимал участие в создании таких фильмов, как «Дэдпул», «Логан», «Тор: Рагнарек» и даже «Игра престолов».

В городе Андрушевка Житомирской области Украины страус пробежался по улице за велосипедистом и попал на видео. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает УНИАН.

Видео сняли местные жители, которые отметили, что «всякое было в Андрушевке, но только не страусы».

Откуда страус появился в городе, не сообщается.

Художники арт-группы «Явь» представили серию уличного искусства «Генезис». Она состоит из девяти работ стрит-арт, существующих только виртуально.

Увидеть VR-граффити можно через просмотр улиц на панорамах Google.

Художники уточнили, что для создания VR-граффити им не пришлось специально выходить на улицу, все панорамы были сняты ими и их знакомыми «во время походов за продуктами, на работу или выноса мусора».

Хорошего дня и не болейте!