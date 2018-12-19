19 декабря: Фокусы для собак и ловушки для воришек

Доброе утро! Пора бежать на работу!

О погоде.

Пока теплее не становится, но для уик-энда уже появился более оптимистичный прогноз:

Капелька милоты!

Фокусник Джон Стессел пришёл в собачий приют и порадовал одиноких питомцев рождественскими фокусами.

Некоторые трогательно расстраивались, став участниками фокуса, но в конце выступления все-все-все получили вкусняшки. Это ж рождество!

Из серии «ОчУмелые ручки».

Изобретатель и бывший инженер NASA Марк Робер решил наказать похитителей посылок. Дело в том, что в США кража посылок — это одна из серьезных проблем, потому что многие сервисы доставляют товары до крыльца частных домов.

Это мы отвлеклись. Так вот. Инженер смастерил «бомбу» с блёстками, спреем-вонючкой и четырьмя камерами, замаскировав её под Apple HomePod. А дальше — классика! Мало того, что при попытку открыть коробку срабатывает газовый баллончик, разбрызгивающий безвредный, но весьма зловонный газ — так еще и электромотор раскручивает небольшую центрифугу, полную липких косметических блесток. Один миг — и человек с ног до головы покрыт блестящей радужной массой.

Кстати, Робер создавал это приспособление в течение 6 месяцев, и оно того определенно стоило.

Вот оригинал видео:

А вот здесь — с переводом от «Жизнь Ютуб»:

А вот менее замороченный способ от пользователя Reddit. Но не менее обидный для воришек. Здесь и перевод никакой не нужен, все вполне наглядно (и повторить легко в случае необходимости):

Новости!

В армии заставляют траву красить, а в кузбасском городе Мыски снежные горки покрыли белой краской. Фотошоп в реальной жизни!) «Чтобы было красиво и чистенько».

В Дубае с начала декабря работает «плавучий супермаркет», предназначенный для обслуживания клиентов на яхтах и гидроциклах на трёх дубайских пляжах. Создатели уверяют, что у него нет аналогов в мире. Торговая точка открыта шесть дней в неделю с 10 утра до 6 вечера. На борту более 300 единиц товаров, включая продукты, горячие и холодные закуски, напитки, а также отдельные непродовольственные товары, такие как солнцезащитный крем и безрецептурные лекарственные средства. Заказ можно сделать прямо на борту, а для клиентов на крупных яхтах и на пляжах открыли доставку — для неё придётся позвонить или воспользоваться специальным приложением. Доставить заказ обещают в течение 45 минут.

В Милане испекли самый большой в мире панеттоне (итальянский рождественский кекс). Традиционный панеттоне весом 332,2 килограмма и диаметром 115 сантиметров был создан за 100 часов всемирно известным кондитером, обладателем чемпионского звания World Chocolate Masters Давиде Комаски. На создание этого гигантского шедевра ушло 50 кг муки, 38 кг масла, 25 кг сахара, много желтков, горького шоколада, изюма, а также других ингредиентов. Информация об испеченном куличе, который был представлен в рамках Festa del panettone в присутствии мэра Милана Джузеппе Салы, была передана представителям "Книги рекордов Гиннесса", в которую, как ожидается, будет в ближайшем времени вписана новая сладкая страница.

Музыкальная пауза.

Хип-хоп оперным голосом. Такое вы вряд ли уже слышали:

Если вам не хватает новогоднего настроения, сходите в кино! Там с 13 декабря идет новый «Гринч». На этот раз в мультипликационном варианте:

В галерее - лучшие научные фотографии 2018 года по версии журнала Nature. В этом списке нашли место страшнейшие лесные пожары в Калифорнии, клонированные обезьяны, самый маленький дом в мире, рентгеновский снимок рыбы и многое другое.