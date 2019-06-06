6 июня: терка за 5000$, стриптиз Лободы и древний рецепт пенного

Доброе утро! Настоящее летнее утро — жара, солнце птички поют, день долгий. Всего 9 часов поработать - и домой.

А за окном сегодня до +28.

Сегодня отмечается день рождения А.С. Пушкина.

В честь этого события в Московском метро появятся проездные с его портретом. И еще, теперь имя великого поэта будет носить аэропорт Шереметьево. В одном из терминалов появилась бронзовая скульптура поэта с книжкой в руках и секретом на корешке переплета книги. Там находится QR-код, с помощью которого можно скачивать на смартфон и прослушивать произведения Пушкина в аудиоформате.

Забавную новинку на днях представила компания Apple. Новый системный блок Mac Pro очень напоминает кухонную терку. При этом его стоимость начинается от 5 000$. Пользователи соцсетей активно принялись шутить на эту тему.

Новость из мира науки.

Ученые нашли древний рецепт пива. На территории современного Китая были найдены гончарные изделия со следами растительных ингредиентов, которые входят в состав напитка.

Удалось выяснить, что древние люди изготавливали пиво двумя способами: либо позволяли зернам прорасти, в результате чего значительное количество крахмала превращалось в сахар, либо готовили закваску для брожения.

Сегодня в кино начинается показ скандального фильма Rocketman. Картина рассказывает биографию Элтона Джона. В связи с последними событиями, мы увидит фильм в усеченном варианте. После редактуры из фильма пропали наркотические и сексуальные сцены и, по словам кинокритика Антона Долина, важный эпизод концовки, в котором показана счастливая личная жизнь Элтона Джона. А пока смотрим трейлер.

В качестве музыкальной паузы сегодня новый клип Светланы Лободы на песню «Пуля-Дура». Спойлер: такого откровенного стриптиза вы еще не видели.

В галерее сегодня картины «магического реализма» канадского зудожника Роба Гонсалвеса.