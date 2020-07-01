1 июля: суровый кот продает арбузы и медвежьи геополитические разборки

Доброго-бодрого утра! Читаем хорошие новости и заряжаемся позитивом. Поехали!

Немного дождя нам не повредит. Днем небольшой дождь, правда к вечеру обещает распогодиться. А воздух прогреется до +24 градусов.

Любите ли вы арбузы? Уверены, что не настолько сильно, чтобы рискнуть и попробовать забрать один из них у этого кота из Таиланда.

Белый пушистый охранник живет на ферме, и может показаться, что он-то уж точно не собирается отдавать кому-то арбузы. Но его хозяйка утверждает обратное: по ее словам, кот набросится на того, кто уйдет без покупки.

Однако, как выяснилось, этот кот охраняет не только арбузы.

Время от времени кот совершает обход территории, сохраняя сосредоточенный вид.

После такого трудного рабочего дня он, конечно, немного устает.

Сейчас он, конечно же, соблюдает меры предосторожности. Но его взгляд можно узнать, даже когда кот в маске.

Калифорнийские мечтания и воздыхания, тени великих 60-х — 70-х и вечное лето. Сестры Хаим записали свой лучший альбом, хотя уже сейчас понятно, что они только разгоняются (это всего третья их пластинка!) и дальше будет еще круче. Сегодня слушаем Haim - «Gasoline».

Два медведя устроили драку на границе России и Китая. В ходе конфликта они повредили фотоловушку на тигриной тропе в Еврейской автономной области. Об этом сообщает «РИА Новости».

Также звери сломали пограничное ограждение из столбов и проволоки, установленное на российско-китайской границе. Госграниц для животных не существует, они ходят из России в Китай и обратно, пояснили в дальневосточном филиале центра «Амурский тигр».

«Удачно, что какой-то момент схватки двух медведей камера успела все-таки записать. По нашим предположениям, один медведь пришел со стороны КНР, второй со стороны России. Чем закончился поединок, неизвестно, потому что камера повреждена, но забор они сломали капитально», — рассказал представитель центра.

Пограничники проверили территорию и уже восстановили поврежденный забор. В пограничном управлении ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО отметили, что крупные животные, например медведи или лоси, периодически повреждают ограждения на границе.

Художник из Франции, известный в инстаграме под ником SCAF, рисует невероятно реалистичные граффити с эффектом 3D. Все герои его рисунков словно живые: кажется, что вот-вот огромная змея захлопнет свою пасть, а тигр выпрыгнет из автобуса.

Автор граффити признается, что нигде не учился этому профессионально. Все началось с юношеского увлечения, которым художник загорелся в 18 лет за компанию с другом. С тех пор он продолжает разрисовывать стены, но делает это преимущественно на заброшенных заводах, усадьбах и домах.

Продуктивного дня и хорошего настроения!