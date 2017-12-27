27 декабря: Самая страшная новогодняя елка и "снежный ангел" любви

Доброе утро! Ну что такое у нас с погодой, не знаете?.. Не новогодняя совсем. Значит, будем создавать праздничное настроение другими способами!

Начнем утро с милоты.

В Крымском сафари-парке "Тайган" родился жирафенок. Малышке дали имя Виктория. Она появилась на свет ростом в 1,7 метра и весом в 60 кг. Сообщается, что новорождённая чувствует себя хорошо. Смотрите, какая очаровашка:

Добавим бодрости!

Швейцарская компания, занимающаяся продажей классических автомобилей, сняла красивую короткометражку с известными спорткарами.

В фильме засветились купе Ferrari Testarossa, Lamborghini Countach, Aston Martin Vantage и Yellowbird:

Новости!

Жители различных городов и поселков Тульской области жалуются на местные новогодние ёлки - то не слишком нарядные, то куцые. Но уверяем: наши тульские ёлки еще ого-го! Чтобы это доказать, специально нашли для вас такую новость: в Риме поставили худшее в Европе рождественское дерево - сильно облезлую ёлку. Инициативная группа защиты прав потребителей Codacons обвинила городских чиновников в неэффективном расходовании средств и потребовала проведения расследования. Кроме того, активисты заявили о необходимости демонтировать елку: «Ель явно мертва и представляет собой позорное зрелище для граждан и туристов». Ель, привезенная в Рим за 700 километров из Австрии, обошлась городу в 50 000 евро. Предварительное расследование властей установило, что при перевозке ее не укрыли, что и привело к гибели дерева.

Переходим к более позитивным историям. Американец Тейлор Буркхальтер рассказал в твиттере, как его родители отметили католическое Рождество: отец передвигал мебель, чтобы его жена смогла поместиться на ковре и сделать «снежного ангела». Мужчине также пришлось снимать «ангела» на телефон, чтобы выложить видео в ее инстаграм всего с 29 подписчиками... «Глядя на отца, неохотно передвигавшего мебель, чтобы мама могла сделать видео снежного ангела для 29 подписчиков в инстаграме, я узнал о любви больше, чем от чего-либо в своей жизни», — написал Буркхальтер. Его твит помог маме набрать больше 10 тысяч подписчиков в инстаграме. Так что все было не зря!!!

Публикация от Libby Burkhalter (@libbfit) Дек 24, 2017 at 2:34 PST

Фанаты футбольного клуба «Селтик» (Глазго, Шотландия) спели «Last Christmas» на одной из последних игр сезона:

Наша сильно непостоянная рубрика "Очумелые ручки".

Делаем снежинку для елки своими руками!

Для этого понадобится термоклеевой пистолет с блестящими клеевыми стержнями, бумага для выпечки, ножницы и лента. Всё просто: отрезаем от рулона бумаги для выпечки лист подходящего размера, заряжаем пистолет клеем и рисуем на бумаге снежинку! По окончании приклеиваем к ней ленточку и подправляем контуры ножницами. Готово!

Чтобы облегчить задачу, можно найти в интернете подходящие рисунки снежинок и распечатать их на принтере. Бумага для выпечки тонкая и почти прозрачная, так что сквозь неё снежинка будет прекрасно видна. Рисуйте клеем снежинку по нужному контуру и приклеивайте ленту. Останется лишь повесить украшение на ёлку!

Музыкальная пауза.

Грустная новость перед Новым годом - умер композитор Владимир Шаинский, на песнях которого выросло уже не одно поколение детей. Давайте вспомним наши самые любимые! Мы начнем, а вы продолжайте в комментариях, если захотите!

В галерее - ламповые новогодние открытки родом из Советского Союза. Для создания настроения: