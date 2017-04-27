27 апреля: Веселый тюнинг для авто и новые "Грязные танцы"

Доброе утро, Тула! Есть еще силы? Или уже на исходе, и все в ожидании длииииинных выходных?

Начинаем утро четверга с милоты - смотрим видео о том, как москвич Евгений Мишуков, который разводит котят на продажу, пытается усадить 10 котят перед камерой ровненьким рядочком. Спойлер: нифига у него не получилось!

Для сильных духом.

Вы знали, что существует симулятор боли при родовых схватках? Его создали с единственной целью — чтобы мужчины испытали на себе ощущения женщин во время рождения ребенка. Датчики прибора крепятся к животу и передают электрические импульсы. У симулятора обычно 12 уровней боли.

Джонни Уэйд, студент Университета Линкольн Мемориал в США, вызвался испытать прибор на себе. Его хватило всего лишь на 20 секунд (дошел до 10 уровня боли), после чего он истошно завопил и попросил выключить прибор.

Новости. Всякие, разные, хорошие!

34-летний бизнесмен из Малайзии Датук Сери Махади Бадрул Заман сделал необычный тюнинг своего Jaguar S-Type. Он покрыл кузов маленькими игрушечными машинками серии Hot Wheels, которые он собирал с 13 лет! В общей сложности потребовалось 4 600 машинок из коллекции владельца. Машинки нанесены на кузов упорядоченно, плотно и даже подчеркивают некоторые линии и обводы кузова - например, они повторяют фирменный выдающийся "клюв" на капоте S-Type. Мда, такую машину помыть - настоящий геморрой...

Ученые Смитсоновского института открыли новый вид муравьев, который назвали в честь британской группы Radiohead. Вид Sericomyrmex radioheadi был обнаружен в русле реки Амазонка на территории Венесуэлы. Эти муравьи относятся к так называемым фермерам, которые выращивают грибы на собственных плантациях. По словам одной из специалистов Аны Йешович, ученые хотели отдать дань музыке коллектива. «Но, что еще более важно, мы хотели выразить участникам группы признательность за их действия в сфере защиты окружающей среды, особенно в том, что касается климатических изменений», — сказала исследователь.

В Новом Орлеане (Луизиана, США) случилось очень забавное ограбление. Мужчина проник в магазин одежды, проделав дыру в потолке и спустившись по веревке. В помещении сработала сигнализация. Дальше начинается самое веселое, так что смотрите видео - не будем спойлерить:

Полицейские объявили грабителя в розыск.

Музыкальная пауза! Если вам не хватило Radiohead с их пронзительной Creep)

Пользователь YouTube Нил Кин выложил в сеть видео из Барселоны. На нем ретривер не хочет уходить с площади из-за уличного музыканта. Собака не последовала за хозяином, а легла на землю, чтобы послушать музыку. Магия звуков:

Новость для киноманов.

Телеканал ABC в мае представит на суд зрителей мини-сериал "Грязные танцы". Идея та же, что и в одноименном фильме. Но звездных имен вы не услышите. Роль Бэби (в оригинале ее сыграла Дженнифер Грей) сыграла актриса Эбигейл Бреслин, известная . А роль танцора Джонни, которого в оригинальной ленте сыграл неподражаемый Патрик Суэйзи, досталась профессиональному танцору Кольту Праттсу (самый яркий факт его биографии - это подтанцовка у Пинк). Премьера назначена на 24 мая. Дождемся выхода ремейка и сделаем свои выводы.

Подсластим не самый выгодный трейлер будущего сериала. Посмотрим знаменитую сцену из оригинальных "Грязных танцев" с Грей и Суэйзи:

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