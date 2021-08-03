3 августа: «шестерка» с огнеметами и олимпийский чемпион, который вяжет милые вещички

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Такие милые облачка. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +24 градусов.

Машина из «Безумного Макса» воплотилась в реальности — похожую построил блогер-автомеханик Ваган Микаелян из Краснодара.

Ваган оснастил автомобиль ВАЗ-2106 двумя огнеметами и протестировал его. Со своей задачей машина справилась отлично, и ни водитель, ни сам автомобиль не пострадали, только пришлось пожертвовать фарами — в них Ваган поместил огнеметы. Свое детище механик назвал «Драконом».

15 августа в Краснодаре блогер проведет «автобой», на котором проигравшую машину сожжет «Дракон». Это не первое автоизобретение Вагана, раньше он создавал «завышенную «Приору», «Приору-паука», неубиваемую машину «Зубило» (тоже напоминает авто из «Безумного Макса»!), машину-самолет и плавающую «восьмерку».

Музыканты группы Cream Soda переосмыслили хит 90-х «Розовый фламинго» Алены Свиридовой и вместе с певицей выпустили его новую версию. В клипе от Александра Гудкова, как всегда, пир: охота на того самого фламинго (Никиту Кукушкина), перья и Евгений Понасенков, который по обычаю своему просто гуляет. Сегодня слушаем Cream Soda и Алена Свиридова – «Розовый фламинго».

Олимпийский чемпион по синхронным прыжкам в воду, 27-летний британец Том Дейли очень любит вязать. Сидя на трибунах во время женского финала прыжков в воду с трехметрового трамплина 1 августа, атлет вязал свитер для французского бульдога своих друзей по кличке Иззи.

Через несколько часов он поделился в сторис в инстаграме, что закончил работу над свитером для собаки. А уже 2 августа он отправился смотреть на мужской предварительный раунд по прыжкам с трехметрового трамплина. Там он продолжил работу над кардиганом для олимпийской сборной Великобритании.

Дейли стал олимпийским чемпионом 26 июля. На следующий день он показал мешочек, который он связал для своей золотой медали. На одной стороне мешочка — флаг Великобритании, а на другой — Японии. «Единственное, что удерживало меня в здравом уме на протяжении всего этого процесса (соревнований), — это моя любовь к вязанию», — рассказал Дейли в отдельном инстаграм-аккаунте, в котором он демонстрирует свои работы.

6 августа, за два дня до закрытия Олимпийских игр, Дейли предстоит выступить в еще одних соревнованиях по прыжкам в воду.

Мы любим собачек за то, что в любое время они готовы подарить нам порцию веселья и хорошего настроения. Даже когда они просто спят! Кажется, хозяева никогда не перестанут удивляться забавным позам и необычным местам, которые их питомцы выбирают для сна. Одни собачки строят уморительные рожицы, другие складываются в невообразимые фигуры… И хорошо, что хозяева успевают взять в руки камеры и поймать эти весёлые сонные моменты. Например, вот такие!

Хорошего дня и бодрого настроения!