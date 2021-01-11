11 января: беззаботный олень на пляже и лучший КОТерский состав, который можно себе представить

Доброе утро! Вот и пролетели длинные новогодние каникулы. Расскажите в комментариях, как вы провели эти праздничные выходные. А пока вы делитесь, мы уже подготовили для вас несколько хороших новостей. Поехали!

Нас ждет снег, очень много снега. Сегодня в Туле ожидаются осадки в виде снега. А температура воздуха днем опустится до -7 градусов.

Как ваши новогодние каникулы? Ничего? Сейчас сделаем их еще лучше! Просто включите видео ниже, там довольный олень рано утром скачет по пляжу — и все-то у него прекрасно. Вот о таких новостях хотелось бы писать весь прошлый год.

Кстати, есть версия со звуковыми эффектами из мультфильмов, и она еще лучше:

Гарри Стайлз выпустил клип на Treat People With Kindness — трек со второго студийного альбома Fine Line, вышедшего в декабре 2019 года. Помимо самого исполнителя, главную роль сыграла создательница и главная героиня сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж.

В черно-белом видео Стайлз предстает в образе звезды кабаре, выступающей в ночном клубе. Во время выступления артист приглашает на сцену одну из посетительниц клуба — героиню Уоллер-Бридж. Пара, одетая в одинаковые жилеты, танцует, а в последнем кадре клипа Уоллер-Бридж, повторяя прием из «Дряни», смотрит прямо в камеру.

Внимание, обнаружен идеальный актерский состав:

Да-да, на скриншоте — это одни кошки. Ну, кроме одного человека, которому «Кинопоиск» даже не сделал картинку для профиля — в отличие от кошек.

Документальный фильм называется «Город кошек». Он вышел в 2016 году. Там рассказывается о знаменитых стамбульских котах, которые в городе буквально повсюду. «Город кошек» получил высокие оценки критиков, и на сайте Rotten Tomatoes, который собирает отзывы критиков, у него рейтинг 98%.

Кстати, нашему кинокритику Антону Долину фильм, кажется, тоже понравился. Вот его рецензия: «Обстоятельный документальный портрет Стамбула, показанного глазами главных героев фильма — живущих в древней столице котов и кошек. Мимими».

В целом, логично, что кошки оказались на «Кинопоиске» в числе актеров — ведь они главные герои фильма. В самом фильме они тоже упомянуты в титрах наряду с людьми. Причем про каждую кошку сообщается, из какого она района.

В американской базе фильмов Imdb «Город кошек» тоже есть. Но знаете что — они не поставили портреты котам. Возмутительно.

Где спят ваши коты? Одни хозяева любят лежать на кровати вместе со своими пушистиками, другие же полагают, что у хвостатых должна быть своя постель и никаких посягательств на человеческое место. Но знаете что? Котам на все эти людские правила абсолютно начихать, и спать они будут где угодно, но только не на своих лежанках! Мы собрали для вас доказательства в нашей галерее.

Хорошего дня и пушистого настроения!