12 января: Чемпионат по метанию елок объявляем открытым!

Доброе утро! Всех с пятницей!!!

Первая рабочая неделя года (к счастью, укороченная) подошла к концу. А праздники продолжаются - на этих выходных будем отмечать Старый Новый год! Помимо застолий и праздничных гуляний, в этот уик-энд нас ждут роботы, рукопашный бой, трансформационные игры, рокабилли и многое другое. Подробнее - в нашем специальном обзоре!

А еще и синоптики радуют погодой - наконец-то зима! Обязательно оденьтесь потеплее и погуляйте, вдруг она ненадолго к нам заглянула:

Начнем уик-энд с веселого видео!

Забавная подборка того, что ненавидят кошки. Ох, всем кошатникам знакомо!

Новости! Сегодня получилась милая подборка о животных.

Самец восточной бескоготной выдры, живущий в зоопарке Веллингтона (Новая Зеландия), научился делать фонтан носом. И просто кайфует от этого! Животное прижимает нос к крану, из которого течет вода, и та начинает разбрызгиваться во все стороны:

Во Франции потерявшийся котенок совершил самостоятельное путешествие на поезде, чтобы вернуться к хозяйке. Пассажиры на вокзале в коммуне Сарт увидели котенка на путях прямо перед поездом. И тот ни в какую не хотел уходить. Тогда контролер поезда Гийом Шуека попытался отнести котенка подальше от вокзала. "Я спустился за кошкой, взял ее и отнес за пределы вокзала, в небольшую рощу рядом с дорогой. Я вернулся к поезду, потому что мы должны были отправляться, но кошка последовала за мной и стала забираться в поезд. Так я взял ее с собой и сказал: залезай, малыш, мы что-нибудь придумаем, когда прибудем в Ман", — рассказал контролер. По словам Шуека, бесстрашная кошка по имени Нуазетт (в переводе с французского означает "Фундук") вела себя спокойно, "сидела на своем месте, смотрела на меня, изредка мяукала и совсем не боялась". Контролер разместил фото кошечки в своем твиттере. На вокзале Ман котенка передали другим сотрудникам национальной ж/д компании Франции. Хозяев Нуазетт смогли отыскать при помощи социальных сетей. "Сообщество Twitter отлично сработало. Один человек сопоставил мое сообщение и объявление о поиске, которое было размещено два дня назад на Facebook. И так я смог найти хозяйку, смог ей позвонить и связать с сотрудниками вокзала. И она приехала за своей кошкой в тот же день", — заключил Шуека. Смотрите, какая смышленая:

Орнитологи и учёные в Новой Зеландии построили придорожный гимнастический зал для для горных попугаев кеа. Дело в том, что за последние пару лет с помощью видео с камер наблюдения было замечено, что кеа двигают дорожные конусы и оборудование к середине проезжей части. Зачем - непонятно. То ли просто ради веселья, то ли ради того, чтобы "остановить" водителей и поклянчить у них еды (на видео). Но независимо от причины, итог таких действий печален: по данным властей Новой Зеландии, на дорогах ежегодно погибают десятки кеа. Из-за беспокойства за безопасность кеа команда экспертов сделала спортивную площадку. По задумке авторов, попугаи будут заняты интеллектуальным трудом и не захотят двигать конусы, мешая трафику. В тренажёрном зале есть лестницы, вращающиеся устройства, качели и многие другие элементы (см. второе фото).

Слышали, недавно объявили, какие профессии скоро будут невостребованы из-за автоматизации? По данным аналитиков, под сокращения в 2018 году могут попасть бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, операторы call-центров, юристы низкой квалификации, операторы ввода информации и модераторы.

Гораздо защищеннее будут чувствовать себя специалисты ритейла и ресторанного бизнеса, курьеры и водители.

А стриптизеры вообще в полной безопасности!

В Лас-Вегасе, где проходила выставка электроники CES 2018, в местном стрип-клубе вместо живых женщин вывели роботов. Нуууу.... Не то, не то.

Уметь надо профессию выбирать. Это вам не обычные юристы и не бухгалтеры!..

Идея: что делать с засохшей новогодней елкой (если мысль о том, чтобы утопить деревце в водоеме, как делают в США, вас не вдохновила).

На прошлой неделе в Германии прошел чемпионат по метанию новогодних елок!

Участники метали деревья, а также бросали их через планку. Вот как это было:

Можно собраться с друзьями и повторить. Весело!

В сегодняшней галерее - лучшие фото, сделанные с помощью дронов в 2017 году. Итого прошлого года подвел Dronestagram - это сообщество фотографов со всего мира, которые любят делать снимки с помощью беспилотников. В этом году конкурс проводился по 4 категориям: природа, люди, городская среда и креатив.