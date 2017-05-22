22 мая: Тысяча мышеловок!

Доброе утро!

Как вам прошедшие выходные? В субботу, грешным делом, даже показалось, что вот-вот придет лето… Но в воскресенье всё вернулось на круги своя. Лето, возможно, наступит через 10 дней. Если мы будем себя хорошо вести.

А пока прогноз на будущую неделю:

Начнем утро понедельника с бодрящего эксперимента от ютьберов The Slow Mo Guys.

Ребята, которые славятся необычными видео, проверили, что будет, если прыгнуть в тысячу мышеловок, разложенных на батуте. На видео можно рассмотреть мельчайшие детали эксперимента:

Немного важной аналитической информации. На то, чтобы разложить на круглом батуте тысячу заряженных мышеловок, потребовалось четыре часа. Вся тысяча мышеловок захлопнулась всего за четыре секунды.

За милоту и очарованье сегодня отвечают выдрята из сиднейского зоопарка. И только попробуйте не улыбнуться:

Новости, от которых не хочется плакать. Всем бы такие новости:

В Австралии появилось заведение, в котором латте подают в авокадо — «аволатте». Авокадо разрезают пополам, убирают косточку и мякоть, затем в получившуюся емкость наливают кофе. Кафе называет такой способ подачи «веганской чашкой».

Российский каскадёр Геннадий Кочерга вместе с сыном Сергеем собрали автомобиль-трансформер, назвав его «Оптимус Геннадьевич Праймов». Лада-трансформер был представлен на шоу трюков в Орле. Машина трансформируется, после преображения способна двигаться и даже стрелять. Идея о создании трансформера пришла к Геннадию после посещения Сингапура, где он увидел обыкновенную движущуюся игрушку-трансформера. Геннадий говорит, что не собирается останавливаться на достигнутом, планирует модернизировать как минимум еще две машины, причем у него есть немало идей, чем их можно дополнить.

Ноэль Андрак из Калифорнии сделал крутейший подарок своей дочери: за один день разрисовал стену в ее спальне под Ван Гога. Точнее, просто скопировал картину "Звездная ночь". И сделал это настолько мастерски, что покорил сначала друзей дочери, которым она показала результат в твиттере, а потом еще и сотни незнакомцев! Важно, что Ноэль не профессиональный художник, хотя и всегда мечтал им быть. В молодости даже получил грант на соответствующее обучение в колледже, но помешала сложная семейная ситуация - его отец умирал от рака, и он не мог бросить семью в этот тяжелый период. Теперь стать художницей мечтает его дочь. А отец вдохновляет ее такими вот творческими порывами. Кстати, это не первый шедевр в спальне девушки. Когда она была маленькой, папа превратил ее комнату в сцену из мультика "Губка Боб", а потом в сказочный лес из сказки про Питера Пэна.

Музыкальная пауза. Обладатель премии «Оскар» за саундтрек к мультфильму «Вверх» Майкл Джаккино (Michael Giacchino) показал процесс работы над картиной «Человек-паук: Возвращение домой». Композитор опубликовал в своём Твиттере видео, где оркестр играет классическую тему из мультфильма в необычной аранжировке.

А вот и оригинальная версия, если вдруг кто забыл/не знал:

Кстати, российская премьера фильма «Человек-паук: Возвращение домой» намечена на 6 июля 2017 года.

Видео-настроение. В Тюмени затопило набережную, но любители водных видов спорта только обрадовались такому повороту. И устроили покатушки на вейкбордах. Эх, скорее бы тепло, лето!... А можно еще в Тулу настоящую реку?..

В галерее - сплошной позитив. 20 мая, то есть позавчера, сестры-близняшки Мария Пиньятоне Понтинья и Паулина Пиньятоне Пандольфо из Бразилии отпраздновали свой 100-летний юбилей. А накануне они устроили в честь такого события очень милую "девичью" фотосессию. Да чтоб нам всем так свои столетия встречать)