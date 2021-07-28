28 июля: еще один двойник Леонардо ДиКаприо и банда котят, окружившая старого пса Наггетса

Доброе утро! А вот уже и наступила середина недели, а это значит, что пора готовиться к выходным и не забывать читать только хорошие новости. Поехали!

Не забудьте взять зонтик. Сегодня в Туле пройдет дождь, а воздух прогреется до +26 градусов.

Тиктокер Коди с ником @cody_the_prodigy опубликовал ролик со своим коллегой, и его аккаунт вскоре стал популярным.

«Это ДиКаприо похож на него»

«Этот парень выглядит, как Леонардо ДиКаприо», — подписал тиктокер ролик, и миллионы интернет-пользователей с ним согласились.

Видео получило 4,5 миллиона лайков, его посмотрели 22,7 миллиона.

Двойника ДиКаприо зовут Джеймс Рейнольдс. Его коллега продолжил выкладывать с ним видео.

Чуть позже Коди также показал Джеймсу количество просмотров на первом ролике и заснял его реакцию.

После этого Джеймс тоже завел аккаунт в TikTok (@0jamesleo0), но сейчас там у него не очень много подписчиков.

Русский ДиКаприо

В России тоже есть мужчина, очень похожий на Леонардо ДиКаприо. Его зовут Роман Бурцев, он прославился в 2016 году. На тот момент он работал сотрудником техподдержки 112.

В 2015 году он выложил фото на сайте знакомств, и оно стало вирусным.

После того как на него обрушилась популярность в интернете, телеканал «Москва 24» пригласил его на проект «Роман с Ди Каприо», где на протяжении месяца его «превращали» в голливудскую звезду. После шоу он вернулся к себе домой в Подольск, где его стали звать вести корпоративы.

Бек пританцовывает по коридорам безымянного отеля в цифровой маске молодого Маккартни. Битловский дипфейк, который мы заслужили. Сегодня слушаем Пола Маккартни и Бек – Find My Way.

В США четверо котят из приюта окружили пса по кличке Наггетс. Он мирно отдыхал на своей лежанке в углу комнаты, как тут его покой нарушили незваные гости, решившие выяснить, кто он такой. Наггетс сперва просто испуганно наблюдал за тем, как его берут в кольцо, затем принялся смотреть в стену и только после этого убежал куда подальше. И правильно сделал!

Наггетс — спокойный и мудрый пес, ему уже 10 лет. Хозяева часто используют его для социализации других животных. Как, к примеру, было с этими четырьмя котятами, которых подобрали с улицы. Наггетс терпит вообще всё и даже не огрызается.

Как известно, домашним питомцам в сутки требуется больше часов сна, чем людям. Именно поэтому собаки и коты иногда вынуждены резко засыпать в самых неочевидных местах. Режиму не прикажешь — и если уж сонливость накатила, то любимцам будет всё равно, где устроиться на перерыв: с одинаковым успехом они засыпают и на мокрых камнях, и на весах у ветеринара, а уж тем более рядом с уютным хозяином. И спят они так крепко, что не нужно ходить вокруг на цыпочках, — смело хватайтесь за камеру и делайте милые и смешные кадры!

Хорошего дня и нежного настроения!